Игроки хорватской сборной уронили фотографа, а потом его расцеловали

Забив второй мяч в ворота сборной Англии, хорватские футболисты устроили безумное празднование за пределами поля.
#CRO piled on top of the photographers after scoring a huge extra time goal pic.twitter.com/FPaDQoEepn— Marcus Gilmer (@marcusgilmer) July 11, 2018
Успокоившись, футболисты подняли фотографа и расцеловали его так, будто это не игроки сборной, а любящая бабушка, когда ты приехал к ней на праздники.
Team Croatia apologizes to photographers after accidentally trampling them celebrating a goal in the #WorldCup pic.twitter.com/FMlkr0cIyE— Brian Koerber (@bkurbs) July 11, 2018
One day ill get a kiss from a World Cup player while covering a game #GoalsJuly 11, 2018
Юри Кортес родился в Сальвадоре, но уже восемь лет проживает в Мексике. Фотографом работает больше 30 лет. Он снимал чемпионаты мира, Олимпиаду и даже боевые действия на Ближнем Востоке с конфликтами на границе Мексики и США.
Многие коллеги позавидовали Юри из-за потрясающего ракурса для съемки.
«Я просто стоял и снимал игру, работал, как обычно, – говорит Кортес. – После гола начал менять объектив на фотоаппарате, совершенно не предполагая, что футболисты побегут на меня, и тем более не был готов к тому, что меня снесут. Но я продолжал снимать, даже когда оказался на земле. Хорошо, что у меня был подходящий для такой съемки объектив. Они вежливые ребята, помогли мне встать, спросили, как я себя чувствую. Но я, конечно, удивился поцелую».
Ну а пользователи соцсетей сошлись во мнении, что это был самый трогательный момент за весь чемпионат.
Фото: Getty Images
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