ТЕЛЕКРИТИКА

Игроки хорватской сборной уронили фотографа, а потом его расцеловали

Дуся

Забив второй мяч в ворота сборной Англии, хорватские футболисты устроили безумное празднование за пределами поля.


В разгар своей победы на пути у игроков встал корреспондент Юри Кортес из агентства AFP. Выполняя свою работу, он невольно оказался в самом центре празднования. Счастливые хорваты буквально навалились на мужчину.

Успокоившись, футболисты подняли фотографа и расцеловали его так, будто это не игроки сборной, а любящая бабушка, когда ты приехал к ней на праздники.

Примечательно, что Кортес оказался настоящим профессионалом своего дела, и даже находясь под спортсменами, продолжал их фотографировать.

Юри Кортес родился в Сальвадоре, но уже восемь лет проживает в Мексике. Фотографом работает больше 30 лет. Он снимал чемпионаты мира, Олимпиаду и даже боевые действия на Ближнем Востоке с конфликтами на границе Мексики и США.

Многие коллеги позавидовали Юри из-за потрясающего ракурса для съемки.

«Я просто стоял и снимал игру, работал, как обычно, – говорит Кортес. – После гола начал менять объектив на фотоаппарате, совершенно не предполагая, что футболисты побегут на меня, и тем более не был готов к тому, что меня снесут. Но я продолжал снимать, даже когда оказался на земле. Хорошо, что у меня был подходящий для такой съемки объектив. Они вежливые ребята, помогли мне встать, спросили, как я себя чувствую. Но я, конечно, удивился поцелую».

Ну а пользователи соцсетей сошлись во мнении, что это был самый трогательный момент за весь чемпионат.

Фото: Getty Images

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