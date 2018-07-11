Игроки хорватской сборной уронили фотографа, а потом его расцеловали

Юри Кортес родился в Сальвадоре, но уже восемь лет проживает в Мексике. Фотографом работает больше 30 лет. Он снимал чемпионаты мира, Олимпиаду и даже боевые действия на Ближнем Востоке с конфликтами на границе Мексики и США.

Многие коллеги позавидовали Юри из-за потрясающего ракурса для съемки.

«Я просто стоял и снимал игру, работал, как обычно, – говорит Кортес. – После гола начал менять объектив на фотоаппарате, совершенно не предполагая, что футболисты побегут на меня, и тем более не был готов к тому, что меня снесут. Но я продолжал снимать, даже когда оказался на земле. Хорошо, что у меня был подходящий для такой съемки объектив. Они вежливые ребята, помогли мне встать, спросили, как я себя чувствую. Но я, конечно, удивился поцелую».

Ну а пользователи соцсетей сошлись во мнении, что это был самый трогательный момент за весь чемпионат.

Фото: Getty Images