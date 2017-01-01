Игорь Тарнопольский рассказал, на что пойдут деньги, которые Джамале заплатят за выступление на Евровидении-2017

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал, каким будет выступление певицы на Евровидении-2017. Сделал он это из-за того, что новость о гонораре артистки подняла шум в соцсетях.

На своей страничке в Facebook Тарнопольский сообщил, что Джамала исполнит три номера, в которых будут задействованы танцоры, графика и невероятно красивые наряды.