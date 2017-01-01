Игорь Тарнопольский рассказал, на что пойдут деньги, которые Джамале заплатят за выступление на Евровидении-2017

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал, каким будет выступление певицы на Евровидении-2017. Сделал он это из-за того, что новость о гонораре артистки подняла шум в соцсетях.
На своей страничке в Facebook Тарнопольский сообщил, что Джамала исполнит три номера, в которых будут задействованы танцоры, графика и невероятно красивые наряды.
«Придется открыть все карты, поскольку у нас в стране все «прозоро», – пишет Тарнопольский. – Во время Евровидения Джамала исполнит три номера, к каждому из них будет нарисована графика украинскими художниками, к одному из них поставлен танец украинским постановщиком и исполнен отечественными танцорами. Записана невероятная симфоническая версия украинским композитором и сыграно потрясающим оркестром с прекрасными украинскими музыкантами. Также Джамала будет в платьях лучших украинских дизайнеров. Жаль, что все это является не интересной новостью, их имена, как всегда, будут озвучены только в нашем релизе. «Главное» – вы уже знаете, сколько все это стоило. Shame on us».