Игорь Ласточкин бросил вызов Славе Каминской

В новом телесезоне зрители телеканала 1+1 смогут увидеть легендарное шоу “Танці з зірками”. В этом году его звездные участники привлекают коллег по шоубизу через социальные сети. Так сегодня стало известно, что юморист Игорь Ласточкин принял вызов от мастера спорта Аниты Луценко и передал эстафету певице Славе Каминской.
В понедельник мастер спорта и бывший тренер шоу “Зважені та щасливі” Анита Луценко выложила в свой Instagram видео, на котором звезда танцует и позирует на фоне карпатских гор. Таким образом Анита приняла вызов боксера Дениса Беринчика и согласилась участвовать в проекте “Танці з зірками”. Спортсменка также передала эстафету #танціззіркамиchallenge бывшему квнщику и тренеру «Лиги смеха» Игорю Ласточкину.
Отважится ли солистка группы “НеАнгелы” выйти на паркет и танцевать в паре с профессионалом на глазах у всей страны, станет ясно, если на странице певицы с никнеймом @babaslavka появится видео-ответ.
Напомним, вызов выйти на паркет «Танців з зірками», помимо Аниты Луценко и Игоря Ласточкина, уже приняли грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик.