Игорь Ласточкин бросил вызов Славе Каминской

Теперь же сам Ласточкин последовал примеру Луценко. На видео Игорь якобы тренирует юных балерин, а заодно принимает вызов на участие в танцевальном шоу и передает эстафету украинской певице Славе Каминской. Чем обусловлен выбор Ласточкина, остается загадкой. Возможно, Игорю близко чувство юмора Славы, которую аудитория Instagram ассоциирует с забавными роликами и ироничными подписями к фотографиям.

Отважится ли солистка группы “НеАнгелы” выйти на паркет и танцевать в паре с профессионалом на глазах у всей страны, станет ясно, если на странице певицы с никнеймом @babaslavka появится видео-ответ.

Напомним, вызов выйти на паркет «Танців з зірками», помимо Аниты Луценко и Игоря Ласточкина, уже приняли грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик.