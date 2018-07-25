ТЕЛЕКРИТИКА

Игорь Ласточкин бросил вызов Славе Каминской

Дуся

В новом телесезоне зрители телеканала 1+1 смогут увидеть легендарное шоу “Танці з зірками”. В этом году его звездные участники привлекают коллег по шоубизу через социальные сети. Так сегодня стало известно, что юморист Игорь Ласточкин принял вызов от мастера спорта Аниты Луценко и передал эстафету певице Славе Каминской.


В понедельник мастер спорта и бывший тренер шоу “Зважені та щасливі” Анита Луценко выложила в свой Instagram видео, на котором звезда танцует и позирует на фоне карпатских гор. Таким образом Анита приняла вызов боксера Дениса Беринчика и согласилась участвовать в проекте “Танці з зірками”. Спортсменка также передала эстафету #танціззіркамиchallenge бывшему квнщику и тренеру «Лиги смеха» Игорю Ласточкину.

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Теперь же сам Ласточкин последовал примеру Луценко. На видео Игорь якобы тренирует юных балерин, а заодно принимает вызов на участие в танцевальном шоу и передает эстафету украинской певице Славе Каминской. Чем обусловлен выбор Ласточкина, остается загадкой. Возможно, Игорю близко чувство юмора Славы, которую аудитория Instagram ассоциирует с забавными роликами и ироничными подписями к фотографиям.

Отважится ли солистка группы “НеАнгелы” выйти на паркет и танцевать в паре с профессионалом на глазах у всей страны, станет ясно, если на странице певицы с никнеймом @babaslavka появится видео-ответ.

Напомним, вызов выйти на паркет «Танців з зірками», помимо Аниты Луценко и Игоря Ласточкина, уже приняли грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик.

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