Идем со мной, мальчик, я покажу тебе «Ворошиловград»

В мире украинского кино есть одно золотое правило: если хочешь увидеть известных политиков, вовсю демонстрирующих свой хороший вкус в искусстве, а также весь культурный бомонд – иди на фильмы Лозницы или Сеитаблаева. И тут сложившуюся не в один год традицию разбивает полнометражный фильм-дебют молодого режиссера, одного из сооснователей радио «Аристократы» Ярослава Лодыгина. В чем дело?

Презентация «Дикого поля» со стороны напоминала афтепати после инаугурации президента. И тут как раз будет уместна излюбленная фраза журналистов-завсегдатаев сходок подобного формата – «кого тут только не было».

Я насчитала где-то 500 желающих увидеть допремьерный показ «Дикого поля» Фото: пресс-служба Госкино

Почему такой «хайп»? Причин тому много. Во-первых, дело в личности автора романа «Ворошиловград», Сергей Жадан – один из ключевых представителей украинской современной литературы.

Именно Жадан и был звездой вечера. Вот он представляет ленту на пресс-конференции… Фото: пресс-служба Госкино

... обнимает актрису Ирму Витовскую Фото: Анна Федорук

...фотографируется с создателями ленты Фото: пресс-служба Госкино

...поет с солистом «Оркестра Сhe» Олегом Кадановым в их лучших традициях совместного выступления Фото: пресс-служба Госкино

Ну и, конечно же, раздает автографы Фото: пресс-служба Госкино

Во-вторых, идея снять первую экранизацию романа Жадана витала в воздухе так долго, что некоторые уже устали верить в то, что это возможно.

_ Фото: пресс-служба Госкино

В-третьих, в украинских кино-театральных кружках есть некоторые фамилии (помимо, конечно, Сергея Викторовича), которые приносят успех любым лентам-дебютам. Речь о сценаристке Наталье Ворожбит, которая не так давно дебютировала с фильмом «Киборги» (реж. Ахтем Сеитаблаев), а до этого была известна как сценаристка «Школы» Валерии Гай Германики и соосновательница «Театра переселенца».

Кстати, Ахтем Сеитаблаев также был замечен на премьере «Дикого поля» рядом с главой Госкино Филиппом Ильенко Фото: пресс-служба Госкино

Свою лепту в создание ленты внес и продюсер фильма Владимир Яценко, для которого данная работа тоже стала дебютом. До «Дикого поля» в кинокругах Яценко был известен как бизнесмен (он создал два видеопродакшена VGNC и LIMELITE), а также как глава Ассоциации киноиндустрии Украины и Общественного совета при Госкино.

Ярослав Лодыгин и Владимир Яценко на пресс-конференции Фото: пресс-служба Госкино

Кстати, именно его благодарит и сам режиссер, дескать, если бы не заинтересованность Яценко экранизацией Жадана, фильм «Дикое поле» снимался бы еще 7 лет.

Актер Олег Москаленко Фото: пресс-служба Госкино

Также участие в съемках фильма «Дикое поле» стало дебютом на большом экране для исполнителей главных ролей Олега Москаленко и Русланы Хазиповой. Больше о них можно прочитать в рецензии на фильм от Марины Мойнихан на «Телекритике»:

Культура день назад «Дикое поле»: трагикомический степной вестерн дышит огнем

Какая атмосфера была на предпоказе? Думаю, это можно прочувствовать, посмотрев ролик Анны Федорук, которая специально для «Дуси» ловила самые красочные моменты вечерней встречи в кинотеатре.

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Не так давно молодой режиссер Марыся Никитюк и сама собирала подобные залы, презентуя ленту «Когда падают деревья» Фото: пресс-служба Госкино

Кто как не Слава Вакарчук знает толк в популярности Фото: пресс-служба Госкино

Какая презентация ленты без главы Минкульта Евгения Нищука Фото: пресс-служба Госкино

Открывал показ премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который пришел с женой Еленой Фото: пресс-служба Госкино

Глава партии «Свобода» Олег Тягнибок вовсю поддерживал новое украинское кино Фото: пресс-служба Госкино

Увидела я и певца Олега Михайлюту Фото: пресс-служба Госкино

И была приятно удивлена присутствием ведущего ТРК «Украина» Олега Панюты Фото: пресс-служба Госкино

...и Алексея Суханова Фото: пресс-служба Госкино

Кто у нас тут опять? Правильно – Соломка… Фото: пресс-служба Госкино

…и братья Капрановы Фото: пресс-служба Госкино

Напоследок замечу: несмотря на то что некоторые гости и кинокритики так и ждали, когда на экране появится ляп или другая недоработка съемочной группы, которую можно будет посмаковать в рецензии, их, кажется, просто не было. За такой успешный режиссерский дебют Ярослава Лодыгина на презентации сравнивали с Гаем Ричи. Хотя сам режиссер до этого признавался, что ему все же по душе братья Коэны и именно в их стиле Лодыгин хотел бы снимать кино в Украине.

_ Фото: пресс-служба Госкино