Идем со мной, мальчик, я покажу тебе «Ворошиловград»

В мире украинского кино есть одно золотое правило: если хочешь увидеть известных политиков, вовсю демонстрирующих свой хороший вкус в искусстве, а также весь культурный бомонд – иди на фильмы Лозницы или Сеитаблаева. И тут сложившуюся не в один год традицию разбивает полнометражный фильм-дебют молодого режиссера, одного из сооснователей радио «Аристократы» Ярослава Лодыгина. В чем дело?
Презентация «Дикого поля» со стороны напоминала афтепати после инаугурации президента. И тут как раз будет уместна излюбленная фраза журналистов-завсегдатаев сходок подобного формата – «кого тут только не было».
Почему такой «хайп»? Причин тому много. Во-первых, дело в личности автора романа «Ворошиловград», Сергей Жадан – один из ключевых представителей украинской современной литературы.
Во-вторых, идея снять первую экранизацию романа Жадана витала в воздухе так долго, что некоторые уже устали верить в то, что это возможно.
В-третьих, в украинских кино-театральных кружках есть некоторые фамилии (помимо, конечно, Сергея Викторовича), которые приносят успех любым лентам-дебютам. Речь о сценаристке Наталье Ворожбит, которая не так давно дебютировала с фильмом «Киборги» (реж. Ахтем Сеитаблаев), а до этого была известна как сценаристка «Школы» Валерии Гай Германики и соосновательница «Театра переселенца».
Свою лепту в создание ленты внес и продюсер фильма Владимир Яценко, для которого данная работа тоже стала дебютом. До «Дикого поля» в кинокругах Яценко был известен как бизнесмен (он создал два видеопродакшена VGNC и LIMELITE), а также как глава Ассоциации киноиндустрии Украины и Общественного совета при Госкино.
Кстати, именно его благодарит и сам режиссер, дескать, если бы не заинтересованность Яценко экранизацией Жадана, фильм «Дикое поле» снимался бы еще 7 лет.
Также участие в съемках фильма «Дикое поле» стало дебютом на большом экране для исполнителей главных ролей Олега Москаленко и Русланы Хазиповой.
Больше о них можно прочитать в рецензии на фильм от Марины Мойнихан на «Телекритике»:
Какая атмосфера была на предпоказе? Думаю, это можно прочувствовать, посмотрев ролик Анны Федорук, которая специально для «Дуси» ловила самые красочные моменты вечерней встречи в кинотеатре.
Напоследок замечу: несмотря на то что некоторые гости и кинокритики так и ждали, когда на экране появится ляп или другая недоработка съемочной группы, которую можно будет посмаковать в рецензии, их, кажется, просто не было. За такой успешный режиссерский дебют Ярослава Лодыгина на презентации сравнивали с Гаем Ричи. Хотя сам режиссер до этого признавался, что ему все же по душе братья Коэны и именно в их стиле Лодыгин хотел бы снимать кино в Украине.