Художница Марина Абрамович не вернула пожертвования после отказа от строительства Института перформанса

Сербская художница Марина Абрамович отказалась возвращать пожертвования в размере 2,2 миллиона долларов на строительство Института перформанса в Гудзоне, штат Нью-Йорк. Собранной суммы оказалось недостаточно, чтобы покрыть всю предполагаемую стоимость строительства - около 31 миллиона долларов и от идеи пришлось отказаться. Об этом сообщает New York Post.

«Деньги исчезают в присутствии художника», - иронизируют журналисты издания.

Отмечается, что художница смогла объяснить трату лишь 660 тысяч долларов из всех собранных на Kickstarter средств - они пошли на создание проекта Института, заказанного архитектурному бюро Рема Колхаса. Куда делись остальные деньги - неизвестно.

Позднее Абрамович опровергла обвинения New York Post. Она выпустила официальное заявление, в котором объяснила, что запускала кампанию на Kickstarter в 2013 году как раз с целью сбора средств на оплату проекта здания в архитектурном бюро. По словам художницы из всех собранных средств Абрамович лично внесла 1,1 миллион долларов.

Заброшенный дом в Гудзоне, который она хотела превратить в институт, Абрамович приобрела еще в 2007 году за 950 тысяч долларов. Теперь за счет продажи недвижимости художница планирует разобраться с накопившимися долгами.