Художник превращает мировые корпоративные логотипы в оружие

Нравится нам это или нет, но есть такие корпоративные логотипы, которые настолько повсеместны, что уже проникли в наше подсознание. В своей новой серии работ художник из Нью-Йорка Том Гейль (Tom Galle) берет эмблемы знаменитых мировых брендов и трансформирует их в оружие.
Гейль превратил эмблему Facebook в монтировку, золотые арки McDonald’s – в латунный кастет, а культовый значок Nike – в острый нож.
Это не первая провокационная работа художника. Том Гейль известен своими проектами, в которых искусство соединяется с современными технологиями. Ранее он показал селфи-палку для макбуков.