ТЕЛЕКРИТИКА

Художник превращает мировые корпоративные логотипы в оружие

Дуся

Нравится нам это или нет, но есть такие корпоративные логотипы, которые настолько повсеместны, что уже проникли в наше подсознание. В своей новой серии работ художник из Нью-Йорка Том Гейль (Tom Galle) берет эмблемы знаменитых мировых брендов и трансформирует их в оружие.

Гейль превратил эмблему Facebook в монтировку, золотые арки McDonald’s – в латунный кастет, а культовый значок Nike – в острый нож.

Фото: instagram.com/tomgalle

Фото: instagram.com/tomgalle

Фото: instagram.com/tomgalle

Фото: instagram.com/tomgalle

Фото: instagram.com/tomgalle

Фото: instagram.com/tomgalle

Это не первая провокационная работа художника. Том Гейль известен своими проектами, в которых искусство соединяется с современными технологиями. Ранее он показал селфи-палку для макбуков.

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