Художник превращает мировые корпоративные логотипы в оружие

Нравится нам это или нет, но есть такие корпоративные логотипы, которые настолько повсеместны, что уже проникли в наше подсознание. В своей новой серии работ художник из Нью-Йорка Том Гейль (Tom Galle) берет эмблемы знаменитых мировых брендов и трансформирует их в оружие.

Гейль превратил эмблему Facebook в монтировку, золотые арки McDonald’s – в латунный кастет, а культовый значок Nike – в острый нож.