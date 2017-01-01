Хозяйка вечно недовольного хаски рассказала, почему он ненавидит Рождество

Сибирский хаски Ануко известен в сети своим вечно сердитым и недовольным выражением морды. Пес со своей хозяйкой, 20-летней Жасмин Милтон, живут в британском Телфорде. Девушка взяла щенка, когда тому было всего пять недель.
Сейчас пес стал знаменитостью в Instagram, на него подписано более 60 тысяч пользователей.
Недавно Жасмин сделала для своего питомца зимнюю фотосессию, на которой Ануко выглядит как Гринч, определенно не ощущающий духа Рождества.
По словам девушки, вид пса отлично отражает его отношение к новогодним праздникам.
«Он любит Рождество с точки зрения холода, но не тогда, когда речь идет об украшениях, к которым он не может прикоснуться, еду на праздничном столе, которую он не может есть, и когда я надеваю на него одежду и оленьи рога», – рассказывает Жасмин о своем питомце.
Более того, похоже, в этом году Ануко останется без подарков за непослушание. Хаски, дурачась, сломал себе зуб, и девушке пришлось выложить кругленькую сумму за дорогостоящую стоматологическую операцию.
Несмотря на всю свою нарочитую суровость, пес очень нежный, спокойный и даже немного ленивый. Жасмин говорит, что он ни разу ни на кого не зарычал.
Также Ануко сыграл немаловажную роль в жизни девушки. Жасмин взяла щенка, чтобы побороть депрессию и другие проблемы психического здоровья. Благодаря псу ее состояние улучшилось, и она освоила профессию ветеринара.