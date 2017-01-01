ТЕЛЕКРИТИКА

Хозяйка вечно недовольного хаски рассказала, почему он ненавидит Рождество

Дуся

Сибирский хаски Ануко известен в сети своим вечно сердитым и недовольным выражением морды. Пес со своей хозяйкой, 20-летней Жасмин Милтон, живут в британском Телфорде. Девушка взяла щенка, когда тому было всего пять недель.

Сейчас пес стал знаменитостью в Instagram, на него подписано более 60 тысяч пользователей.

Недавно Жасмин сделала для своего питомца зимнюю фотосессию, на которой Ануко выглядит как Гринч, определенно не ощущающий духа Рождества.

Фото: instagram.com/huskyanuko/

По словам девушки, вид пса отлично отражает его отношение к новогодним праздникам.

Фото: instagram.com/huskyanuko/

«Он любит Рождество с точки зрения холода, но не тогда, когда речь идет об украшениях, к которым он не может прикоснуться, еду на праздничном столе, которую он не может есть, и когда я надеваю на него одежду и оленьи рога», – рассказывает Жасмин о своем питомце.

Фото: instagram.com/huskyanuko/

Более того, похоже, в этом году Ануко останется без подарков за непослушание. Хаски, дурачась, сломал себе зуб, и девушке пришлось выложить кругленькую сумму за дорогостоящую стоматологическую операцию.

Несмотря на всю свою нарочитую суровость, пес очень нежный, спокойный и даже немного ленивый. Жасмин говорит, что он ни разу ни на кого не зарычал.

Также Ануко сыграл немаловажную роль в жизни девушки. Жасмин взяла щенка, чтобы побороть депрессию и другие проблемы психического здоровья. Благодаря псу ее состояние улучшилось, и она освоила профессию ветеринара.

Фото: instagram.com/huskyanuko/

Фото: instagram.com/huskyanuko/

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