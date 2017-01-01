Хозяйка вечно недовольного хаски рассказала, почему он ненавидит Рождество

Сибирский хаски Ануко известен в сети своим вечно сердитым и недовольным выражением морды. Пес со своей хозяйкой, 20-летней Жасмин Милтон, живут в британском Телфорде. Девушка взяла щенка, когда тому было всего пять недель.

Сейчас пес стал знаменитостью в Instagram, на него подписано более 60 тысяч пользователей.

Недавно Жасмин сделала для своего питомца зимнюю фотосессию, на которой Ануко выглядит как Гринч, определенно не ощущающий духа Рождества.