Хотела выспаться, но не вышло: Марченко пожаловалась подписчикам на усталость

«Для меня спорт – лучший отдых, – пишет под снимком телеведущая. – Но из-за активной подготовки к #танціззірками всю прошлую неделю мне нужно было отдыхать именно от спорта, и сегодня я решила выспаться. Жаль, что я забыла предупредить об этом мой внутренний будильник, и он, как обычно, поднял меня на утреннюю тренировку».

Напомним, главное танцевальное шоу страны стартует уже 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».

Помимо Оксаны Марченко в проекте «Танці з зірками» примут участие Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Павел Зибров и Руслан Сеничкин. Также в шоу в качестве танцовщицы выступит экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко.

Фото: Instagram