Хотела выспаться, но не вышло: Марченко пожаловалась подписчикам на усталость

Оксана Марченко, к которой последние недели приковано внимание украинцев, не устает активно напоминать своим фолловерам о том, что вернется на телеэкраны в проекте «Танці з зірками» на «1+1». Сегодня телеведущая показала пользователям соцсети кубики пресса и кокетливо отметила, что не может не заниматься спортом.
Напомним, главное танцевальное шоу страны стартует уже 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».
Помимо Оксаны Марченко в проекте «Танці з зірками» примут участие Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Павел Зибров и Руслан Сеничкин. Также в шоу в качестве танцовщицы выступит экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко.
Фото: Instagram