ТЕЛЕКРИТИКА

Хотела выспаться, но не вышло: Марченко пожаловалась подписчикам на усталость

Дуся

Оксана Марченко, к которой последние недели приковано внимание украинцев, не устает активно напоминать своим фолловерам о том, что вернется на телеэкраны в проекте «Танці з зірками» на «1+1». Сегодня телеведущая показала пользователям соцсети кубики пресса и кокетливо отметила, что не может не заниматься спортом.


Сразу хочу отметить: 45-летняя мать двоих детей Оксана Марченко в прекрасной физической форме. Поэтому меня совсем не удивляет то, что обладательница подтянутого и спортивного тела не удержалась и предстала в Instagram в полуобнаженном виде: Оксана опубликовала фото, на котором позирует в раздельном спортивном купальнике.

Летящими прыжками навстречу «Танцям»

Фото: Instagram

«Для меня спорт – лучший отдых, – пишет под снимком телеведущая. – Но из-за активной подготовки к #танціззірками всю прошлую неделю мне нужно было отдыхать именно от спорта, и сегодня я решила выспаться. Жаль, что я забыла предупредить об этом мой внутренний будильник, и он, как обычно, поднял меня на утреннюю тренировку».

Напомним, главное танцевальное шоу страны стартует уже 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».

Помимо Оксаны Марченко в проекте «Танці з зірками» примут участие Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Павел Зибров и Руслан Сеничкин. Также в шоу в качестве танцовщицы выступит экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко.

Фото: Instagram

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