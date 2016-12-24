«Хоть один бы, с*ка, денег на няню прислал»: Собчак ответила негодующим подписчикам

Вот что пишет Ксения:

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку, которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту «Инстаграма» вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа». Я не стремлюсь вам нравится, за это вы меня и любите, и ненавидите – тут уж кто как.

Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать «образ» того, что вы ждете, тоже не буду, потому что это не образ, а моя реальная жизнь и я берегу ее от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с*ка, денег на няню прислал!!!»

И добавить нечего. Так держать, Ксения!