«Холостяк-7» Дмитрий Черкасов: «Раздражает, когда девушка закрыта и ты не знаешь, как к ней подступиться»

Дима, раз вы достигли больших успехов в спорте, то, скорее всего, вы человек с сильным характером. Скажите, а женщина, по-вашему, может быть слабой?

Конечно, может! А когда она по-настоящему нравится, то все ее слабости становятся еще приятнее. (Улыбается.)