«Холостяк-7» Дмитрий Черкасов: «Раздражает, когда девушка закрыта и ты не знаешь, как к ней подступиться»

Только что стартовал седьмой сезон реалити-шоу «Холостяк», главный герой которого — 29-летний чемпион по плаванию Дмитрий Черкасов. Мы, конечно, тут же отправились к нему на интервью, и Дима нас не разочаровал.
Дима, раз вы достигли больших успехов в спорте, то, скорее всего, вы человек с сильным характером. Скажите, а женщина, по-вашему, может быть слабой?
Конечно, может! А когда она по-настоящему нравится, то все ее слабости становятся еще приятнее. (Улыбается.)
Например, когда девушка курит в больших количествах, когда она не пунктуальна и закрыта настолько, что не понимаешь, как к ней подступиться. Думаю, что найти общий язык можно только в случае открытого проявления чувств и эмоций друг к другу.
«Главное в отношениях – взаимопонимание»
В основном на глаза, ведь глазами соврать очень трудно. Потом обращаю внимание на характер, на мировоззрение. Ведь от этого зависит взаимопонимание в будущем, что главное в отношениях. И только потом я смотрю на внешность.
Вы знаете, нет. Я обычно долго присматриваюсь к девушке, разговариваю с ней на разные темы и таким образом составляю свое мнение о ней. И, к счастью, еще ни разу не ошибался. Здесь, видимо, работает еще и моя интуиция: я смотрю на человека и чувствую, искренний ли он, настоящий или нет.
Как, интересно, родители восприняли ваше решение поучаствовать в проекте «Холостяк»?
С позитивом. Они с интересом следят за тем, как все развивается.
Да. Он очень крепкий. Мои родители ровесники, поженились, когда им было по двадцать лет. Отец Андрей Николаевич раньше занимался бизнесом, а сейчас стал моим тренером-агентом. Мама Наталья Владимировна также раньше имела свой бизнес, теперь она домохозяйка. Я многому научился у них и очень ценю их поддержку.
«Я – спортсмен, мне важно правильно питаться, поэтому моя девушка должна уметь готовить»
Скорее, да. Правда, такую девушку, как моя мама, найти будет трудно. У моей мамы характер изумительный: добрая, открытая, терпеливая, выдерживает абсолютно все (смеется). Она хорошо готовит и умеет найти нужные слова, когда тебе плохо. Думаю, любой мужчина хочет, чтобы его будущая жена обладала похожими качествами, но я никогда не ставил перед собой цель – найти копию мамы.
Я – спортсмен, и мне важно правильно питаться, поэтому моя девушка должна уметь готовить. Я не говорю, что она должна быть кухаркой и умирать за плитой, но здоровое питание – это то, что приготовлено дома. А заказывая еду, ты не можешь быть уверен, из чего она и насколько свежими были продукты, из которых сделано это блюдо.
Готовлю нечасто. Умею печь торт по семейному рецепту и всегда с удовольствием делаю шашлыки. Вообще справляюсь со всеми мужскими обязанностями по дому, поэтому буду не против, если моя будущая жена станет полноправной хозяйкой на кухне.
Итак, проект «Холостяк» идет по пятницам в 20:00 на канале СТБ. Будем следить за происходящим!