ТЕЛЕКРИТИКА

«Холостяк-7» Дмитрий Черкасов: «Раздражает, когда девушка закрыта и ты не знаешь, как к ней подступиться»

Герой проекта рассказал об образцовом браке и требованиях к будущей жене

Дуся

Только что стартовал седьмой сезон реалити-шоу «Холостяк», главный герой которого — 29-летний чемпион по плаванию Дмитрий Черкасов. Мы, конечно, тут же отправились к нему на интервью, и Дима нас не разочаровал.


В мире спорта Дмитрий Черкасов более известен под псевдонимом Демир Атасой. Вот уже десять лет Дима плавает за один из крупнейших турецких спортивных клубов Fenerbahçe. Спортсмен родом из Днепра, хотя с детства постоянно живет в Киеве. Плаванием занимается с шести лет, в свои неполные 30 успел завоевать самые престижные награды (многократный чемпион Украины по плаванию, обладатель пятого места в мировом рейтинге пловцов). Но несмотря на славу и внешнюю привлекательность, в личной жизни у Черкасова не все гладко. По его словам, он не хочет жить один в большом доме под Киевом, который сейчас строит, поэтому и пришел на проект.

Дима, раз вы достигли больших успехов в спорте, то, скорее всего, вы человек с сильным характером. Скажите, а женщина, по-вашему, может быть слабой?

Конечно, может! А когда она по-настоящему нравится, то все ее слабости становятся еще приятнее. (Улыбается.)

Какие женские слабости вас раздражают?

Например, когда девушка курит в больших количествах, когда она не пунктуальна и закрыта настолько, что не понимаешь, как к ней подступиться. Думаю, что найти общий язык можно только в случае открытого проявления чувств и эмоций друг к другу.

«Главное в отношениях – взаимопонимание»

А на что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве?

В основном на глаза, ведь глазами соврать очень трудно. Потом обращаю внимание на характер, на мировоззрение. Ведь от этого зависит взаимопонимание в будущем, что главное в отношениях. И только потом я смотрю на внешность.

Фото: тут и далее пресс-служба канала СТБ

Но ведь первое впечатление нередко обманчиво. У вас бывали разочарования?

Вы знаете, нет. Я обычно долго присматриваюсь к девушке, разговариваю с ней на разные темы и таким образом составляю свое мнение о ней. И, к счастью, еще ни разу не ошибался. Здесь, видимо, работает еще и моя интуиция: я смотрю на человека и чувствую, искренний ли он, настоящий или нет.

Как, интересно, родители восприняли ваше решение поучаствовать в проекте «Холостяк»?

С позитивом. Они с интересом следят за тем, как все развивается.

Я слышала, что брак ваших родителей является для вас примером.

Да. Он очень крепкий. Мои родители ровесники, поженились, когда им было по двадцать лет. Отец Андрей Николаевич раньше занимался бизнесом, а сейчас стал моим тренером-агентом. Мама Наталья Владимировна также раньше имела свой бизнес, теперь она домохозяйка. Я многому научился у них и очень ценю их поддержку.

«Я – спортсмен, мне важно правильно питаться, поэтому моя девушка должна уметь готовить»

Говорят, что мужчина выбирает девушек, похожих на его маму. Вы тоже?

Скорее, да. Правда, такую девушку, как моя мама, найти будет трудно. У моей мамы характер изумительный: добрая, открытая, терпеливая, выдерживает абсолютно все (смеется). Она хорошо готовит и умеет найти нужные слова, когда тебе плохо. Думаю, любой мужчина хочет, чтобы его будущая жена обладала похожими качествами, но я никогда не ставил перед собой цель – найти копию мамы.

Ну а для вас важно, чтобы девушка умела готовить?

Я – спортсмен, и мне важно правильно питаться, поэтому моя девушка должна уметь готовить. Я не говорю, что она должна быть кухаркой и умирать за плитой, но здоровое питание – это то, что приготовлено дома. А заказывая еду, ты не можешь быть уверен, из чего она и насколько свежими были продукты, из которых сделано это блюдо.

А сами умеете готовить?

Готовлю нечасто. Умею печь торт по семейному рецепту и всегда с удовольствием делаю шашлыки. Вообще справляюсь со всеми мужскими обязанностями по дому, поэтому буду не против, если моя будущая жена станет полноправной хозяйкой на кухне.

Итак, проект «Холостяк» идет по пятницам в 20:00 на канале СТБ. Будем следить за происходящим!



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