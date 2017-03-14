«Холостяк 7»: Дмитрий Карпачев стал экспертом пост-шоу «Как выйти замуж»

Поклонники Дмитрия Карпачева, ликуйте! В этом году в составе постоянных экспертов пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» произошли изменения. Как сообщает stb.ua, к директору ТО Анне Калине присоединился известный телеведущий Дмитрий Карпачев. Третий эксперт будет меняться, в зависимости от темы выпуска.

«Мне доводилось ранее работать с Дмитрием на проекте «Детектор лжи», и еще тогда я увидела, что он не просто лучший в своем деле на украинском ТВ, у него огромный кредит доверия среди телезрителей, – говорит Анна Калина. – Однако ранее Дима был очень занят в большом количестве других проектов телеканала СТБ. Сейчас, в связи с изменениями, у нас наконец-то появилась возможность, которую я не могла упустить, – снова поработать вместе. Могу с уверенностью сказать, что я абсолютно довольна таким выбором! Ведь умение Карпачева достучаться до участниц, объяснить им причины той или иной реакции «холостяка»на их поведение просто восхищает! Я считаю его лучшей кандидатурой на это место».

В первом выпуске пост-шоу в роли третьего эксперта выступит главный герой шестого сезона проекта Иракли Макацария, который поможет разобраться, как не превратить первое впечатление в последнее. Кроме того, Анна Калина раскроет множество «закулисных» историй о съемках седьмого сезона шоу.

Напомню, главным героем седьмого сезона реалити «Холостяк» стал 29-летний чемпион по плаванию на короткие дистанции Дмитрий Черкасов.

Фото: stb.ua