«Хочешь завоевать его – действуй»: Регина Тодоренко о личной жизни

Ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко призналась, что не намерена отказываться от карьеры ради любви, пишет Ivona.

Регина рассказала: вместе со своим избранником Никитой Трякиным она решила, что на первом месте у них будет любимая работа.

На вопрос, на какие жертвы она смогла пойти ради любимого, телеведущая ответила, что ей было бы тяжело бросить свое дело.

Также Тодоренко призналась, что считает Никиту очень верным человеком, который не способен на измену.

«Мой избранник – однолюб, он не из тех, кто будет изменять», – сказала телеведущая.