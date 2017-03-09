Хименес-Браво и Цибульская поздравили Тараса Шевченко с днем рождения

Надеюсь, вы не забыли, что сегодня исполнилось 203 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. Судя по моей новостной ленте, немногие медийщики решили обратить внимание на эту дату. Вот только Эктор Хименес-Браво почтил память поэта, посетив его памятник, да Ольга Цибульская в полуобнаженном виде прочла его стихотворение.