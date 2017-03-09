ТЕЛЕКРИТИКА

Хименес-Браво и Цибульская поздравили Тараса Шевченко с днем рождения

Дуся
Надеюсь, вы не забыли, что сегодня исполнилось 203 года со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. Судя по моей новостной ленте, немногие медийщики решили обратить внимание на эту дату. Вот только Эктор Хименес-Браво почтил память поэта, посетив его памятник, да  Ольга Цибульская в полуобнаженном виде прочла его стихотворение.
«З Днем Народження, Тарасе Григоровичу!» – написал Эктор.
«Його вірші актуальні і сьогодні. Його слова торкають серця мільйонів», – подписала видео Цибульская.


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