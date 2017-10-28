Хеллоуин, революция в Каталонии, дельфины, лошади и корова: как медийщики провели уик-энд

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
Ресторатор
Николай Тищенко был королем вечеринки по случаю Хеллоуина. В этом году Николай вырядился в костюм белого ходока из сериала «Игра престолов». А вам слабо?
Телеведущий
Василий Голованов примерил образ вампира.
Шоумен
Антон Лирник подошел к выбору костюма остроумнее, чем его коллеги.
«На Хеллоуин я всегда одеваюсь страшной подружкой», – подписал снимок Антон.
Журналист
Роман Шрайк решил не хвастаться праздничным образом, зато показал свою дочь.
Телеведущая
Леся Никитюк в этом году стала Харли Квин. Леся посоветовала своим православным подписчикам быть осторожными в выборе костюма на этот праздник.
«Пам'ятайте, це не православне свято, – говорит Никитюк. – Минулого року мені намалювали потріскані судини навколо очей, з яких сочилася кров... наступного дня я отруїлася... і так бЕеее..кала, що від тиску навколо моїх красивих очей полопалися судини. Тому цього року я вибрала образ Харлі Квін – баба страшна, але весела, як я».
Телеведущая
Светлана Орловская, судя по фото на ее соцстранице, Хеллоуин не отмечает, а просто публикует загадочные снимки.
Генеральный продюсер «Нового канала»
Алексей Гладушевский тоже решил поделиться с подписчиками новой фотосессией. Уже в который раз повторюсь: спасибо, что без гениталий!
http://images.telekritika.ua/697498ec51ed24510db06a75ef651637.jpg;гладушевский 2.jpg,http://images.telekritika.ua/965610f2dba1d5116dff94a2e1a11131.jpg;гладушевский1.jpg Владимир Остапчук вместе с семьей наслаждается теплой осенью в Канаде.
Главный редактор журнала XXL
Никита Добрынин дегустировал виски в Ирландии.
«Здесь, на острове, свой Тибет и свои мантры, – пишет Добрынин. – Может, все потому, что столько виски вокруг?»
Специальный корреспондент телеканала «Прямой»
Юрий Петрушевский провел выходные в Каталонии, наблюдая за политической обстановкой. http://images.telekritika.ua/226cc7675a3e4e5181ca6c60765fa9ca.jpg;петрушевский.jpg,http://images.telekritika.ua/87d834407691d47437a7bf4ac40d62bc.jpg;петрушевский2.jpg
Телеведущий
Григорий Решетник отмечал свой день рождения в компании жены и дельфинов.
«Наши новые друзья-одесситы», – подписал снимок Григорий.
Телеведущая
Янина Соколова тоже не скучала, а пообщалась с лошадками, сделав селфи с одной из них. Анастасия Даугуле последовала примеру Соколовой (или наоборот) и сделала селфи с коровой.
«Эти городские – такие смешные! – пишет Анастасия. – Увидят корову и кидаются к ней с телефонами». Ну да, так и есть. Коровы обычно нарисованы на упаковках кефира. И вдруг – живая!»