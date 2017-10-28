ТЕЛЕКРИТИКА

Хеллоуин, революция в Каталонии, дельфины, лошади и корова: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Ресторатор Николай Тищенко был королем вечеринки по случаю Хеллоуина. В этом году Николай вырядился в костюм белого ходока из сериала «Игра престолов». А вам слабо?

Фото: instagram.com

Телеведущий Василий Голованов примерил образ вампира.

Фото: instagram.com

Шоумен Антон Лирник подошел к выбору костюма остроумнее, чем его коллеги.

Фото: instagram.com

«На Хеллоуин я всегда одеваюсь страшной подружкой», – подписал снимок Антон.

Журналист Роман Шрайк решил не хвастаться праздничным образом, зато показал свою дочь.

Фото: instagram.com

Телеведущая Леся Никитюк в этом году стала Харли Квин. Леся посоветовала своим православным подписчикам быть осторожными в выборе костюма на этот праздник.

«Пам'ятайте, це не православне свято, – говорит Никитюк. – Минулого року мені намалювали потріскані судини навколо очей, з яких сочилася кров... наступного дня я отруїлася... і так бЕеее..кала, що від тиску навколо моїх красивих очей полопалися судини. Тому цього року я вибрала образ Харлі Квін – баба страшна, але весела, як я».

Телеведущая Светлана Орловская, судя по фото на ее соцстранице, Хеллоуин не отмечает, а просто публикует загадочные снимки.

Фото: facebook.com

Генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский тоже решил поделиться с подписчиками новой фотосессией. Уже в который раз повторюсь: спасибо, что без гениталий!

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Журналист Богдан Кутепов предчувствовал каминг-аут Кевина Спейси.

Фото: instagram.com

Владимир Остапчук вместе с семьей наслаждается теплой осенью в Канаде.

Фото: instagram.com

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин дегустировал виски в Ирландии.

Фото: instagram.com

«Здесь, на острове, свой Тибет и свои мантры, – пишет Добрынин. – Может, все потому, что столько виски вокруг?»

Специальный корреспондент телеканала «Прямой» Юрий Петрушевский провел выходные в Каталонии, наблюдая за политической обстановкой.

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Телеведущий Григорий Решетник отмечал свой день рождения в компании жены и дельфинов.

Фото: instagram.com

«Наши новые друзья-одесситы», – подписал снимок Григорий.

Телеведущая Янина Соколова тоже не скучала, а пообщалась с лошадками, сделав селфи с одной из них.

Фото: instagram.com

Анастасия Даугуле последовала примеру Соколовой (или наоборот) и сделала селфи с коровой.

Фото: instagram.com

«Эти городские – такие смешные! – пишет Анастасия. – Увидят корову и кидаются к ней с телефонами». Ну да, так и есть. Коровы обычно нарисованы на упаковках кефира. И вдруг – живая!»

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