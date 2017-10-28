Хеллоуин, революция в Каталонии, дельфины, лошади и корова: как медийщики провели уик-энд

«Пам'ятайте, це не православне свято, – говорит Никитюк. – Минулого року мені намалювали потріскані судини навколо очей, з яких сочилася кров... наступного дня я отруїлася... і так бЕеее..кала, що від тиску навколо моїх красивих очей полопалися судини. Тому цього року я вибрала образ Харлі Квін – баба страшна, але весела, як я».

Телеведущая Светлана Орловская, судя по фото на ее соцстранице, Хеллоуин не отмечает, а просто публикует загадочные снимки.