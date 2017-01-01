«Хамерман знищує віруси»: «Песни о сексе должны быть гимном Украины!»

Вова, Альберт, ваши выступления и клипы очень эпатажны. Где, по-вашему, грань между эпатажем и фолом?

Альберт: Ну где? На наших концертах. Как по мне, мы эту грань регулярно пересекаем. На самом деле даже у нас с Вовой на этот счет разные мнения. Мы часто спорим по поводу того, что стоило делать, а что – нет. Как ты считаешь, Вова, в чем здесь разница между нами?