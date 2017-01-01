ТЕЛЕКРИТИКА

«Хамерман знищує віруси»: «Песни о сексе должны быть гимном Украины!»

Cамая эпатажная группа украинского шоу-бизнеса – об «импотенции» нашей культуры и страхе давать детям слушать свои песни

Дуся

Выступления и клипы группы «Хамерман знищує віруси», наверное, могут вызывать какие угодно эмоции, но только не равнодушие. «Мені набридли під…си», «Україна – це ми», «Элитарное искусство» – все это «18+».


Уверяю вас: то, какие солисты этой группы Альберт Цукренко (автор музыки) и Вова Пахолюк (автор текстов) в жизни, совсем не вяжется с их сценическим имиджем. Они оба – успешные журналисты, эрудированные и культурные. Тем интереснее было общаться.

Вова, Альберт, ваши выступления и клипы очень эпатажны. Где, по-вашему, грань между эпатажем и фолом?

Альберт: Ну где? На наших концертах. Как по мне, мы эту грань регулярно пересекаем. На самом деле даже у нас с Вовой на этот счет разные мнения. Мы часто спорим по поводу того, что стоило делать, а что – нет. Как ты считаешь, Вова, в чем здесь разница между нами?

«У Альберта оральная фиксация, а у меня – анальная»

Вова: (Со смешком.) У тебя оральная фиксация, у меня – анальная. Шучу. Вопрос о границе лежит в сфере интерпретаций. Мы выражаемся не языком математических формул, а языком символов. Соответственно, интерпретировать это можно как угодно но, даже если содержание и способ высказывания вызывают резкое отторжение, относиться к нам нужно толерантно. Ведь в Украине полно гораздо менее адекватных артистов. Люди, считающие, что наш художественный метод – это нечто располагающееся за гранью представлений о норме, вероятно, ни разу не были, к примеру, в Берлине, и не знакомы с местной сценой.

Альберт Цукренко (слева) и Вова Пахолюк так выглядят в повседневной жизни

Фото: Наталья Боровик

Вы любите этот город?

Мне нравится Берлин, но что об этом говорить, когда мне два раза кряду не открыли немецкую визу. Меня, человека с определенными особенностями, не стали терпеть, то есть отнеслись ко мне совершенно не толерантно.

Володя, мы только начали интервью, а у меня уже создалось впечатление, что тебя многое бесит в нашем обществе.

Вова: В школе мой учитель труда рассказывал, что его знакомый может держать в руках провод, подключенный к сети 200V, и при этом петь «Интернационал». И мне кажется, что этот его знакомый является нашим общим портретом. Мы совершенно разучились реагировать на раздражители, закрылись в своей ракушке и не видим дальше собственного носа. Когда я говорю «мы», то, конечно, имею в виду себя. И ежу понятно, что я использую метод объективации, чтобы не сойти с ума, но общество при этом все равно не люблю. Общество требует, чтобы люди сбивались в гомогенную массу, чтобы все было одинаковым, чтобы наши особенности воспринимались как девиации. К сожалению, в нашем обществе особенности другого считываются как агрессия.

Это, насколько я понимаю, «Хамерманы» и хотят донести в своих песнях?

Вова: Это, и вот еще что. Люди не думают о смерти. Люди проживают жизнь, делая «селфачи», покупая шмотки и мечтая кого-нибудь трахнуть, при этом никого не трахая. Смерть вытесняется на задворки сознания. Смерть – это то, что происходит с другими. Смерти как бы и нет: человек не должен об этом думать – он должен потреблять. Но сила действия равна силе противодействия, поэтому смерть постоянно о себе напоминает. И мы на языке мертвых людей пытаемся говорить о нынешнем положении дел. Язык ХЗВ– это язык современного человечества, а вовсе не матюки.

Альберт: Я добавил бы, что наши концерты – это, кроме всего прочего, еще и сеансы массового лечения неврозов. С сильным физкультурным компонентом. И мы сами, конечно, получаем благоприятное воздействие от этих концертов.

Один из эпатажных сценических образов. «Язык ХЗВ – это язык современного человечества, а вовсе не матюки», – говорит Вова

Фото: из личного архива группы

А как насчет ненормативной лексики, которой изобилуют тексты ваших песен? Альберт, у тебя две дочери (восьми и четырех лет), у Володи семилетний сын. Дети бывали на концертах вашей группы?

Альберт: Мои постоянно слышат музыку ХЗВ, поскольку я ее сочиняю. Но рано или поздно они услышат и слова. Я стараюсь оттянуть этот ужасный момент. (Улыбается.) Они же начнут спрашивать, что значит то или иное слово – как я им это сейчас объясню? Но фотографии и видео с концертов ХЗВ они видели. Дети еще в том прекрасном возрасте, когда ничто не удивительно и все весело. У них нет еще догм касательно социальной нормы, и они не видят особенной разницы между папой дома и папой на сцене: папа и дома веселый и в трусах, и на сцене такой же. Думаю, эта идиллия разрушится, когда их одноклассницы как-то узнают о ХЗВ и скажут моим дочерям: «Да у вас папа больной на голову!»

«Мой семилетний сын уже знает слово «бл*дь» – от меня. И говорит его там, где этого требует ситуация»

А в своих семьях вы ругаетесь матом?

Альберт: Редко. Замечаю это за собой, в основном когда общаюсь с Вовой.

Вова: Я не злоупотребляю обсценной лексикой. Олежка думает, что я все время матюкаюсь, и этим оправдывает свою собственную матюкливость. Хотя, и это святая правда, для меня не существует табу. Я называю вещи своими именами. Например, мой семилетний сын уже знает слово «бл*дь» (от меня, естественно) и употребляет его там, где этого требует ситуация. Я считаю, что ничего страшного – просто выучил раньше, чем остальные!

Как реагируют ваши жены и родители на имидж и творчество «Хамерманов»?

Альберт: Моя жена все это принимает. К примеру, убирая в шкафу, она может сказать: «Алик, это твои стринги?» (Я иногда надеваю их на концерты.)

Вова: Не могу сказать, что родители в восторге, но на примере ХЗВ они учатся смирению. Сначала они, конечно, переживали. Думали, что это такой вид наркомании. Боялись, как бы мы не сдохли. Но прошло уже столько лет – и они перестали волноваться.

А как вам «Хамерманы» в таком виде? Кстати, этим летом музыканты много гастролируют, играя на таких музыкальных фестивалях, как «Файне місто» и «За́хідфест». А осенью они выпустят новый альбом

Фото: из личного архива группы

Кстати, на концертах и в клипах вы используете необычные визуальные аспекты. Например, во время одного из выступлений на вас были «шапки» из мертвых осьминогов, а в клипе ваши головы вставлены в могильные плиты.

Вова: Все это символизирует по сути одно – импотенцию и убогость нашей культуры.

А у вас не бывает в связи с этим суеверного страха?

Альберт: Мы христиане, поэтому суеверия для нас – недосягаемая роскошь.

«Люди проживают жизнь, делая «селфачи», покупая шмотки и мечтая кого-то трахнуть, при этом никого не трахая»

Вы оба – профессиональные журналисты, довольно известные личности в мире медиа. Готовы бросить журналистику ради музыки?

Вова: Я с удовольствием тратил бы все свободное время на «Хамерман знищує віруси». Но если каждый будет заниматься тем, чем должен, мир перестанет быть сумасшедшим. А мир на это никогда не пойдет! Поэтому все устроено так, чтобы я и дальше занимался никому не нужной хренью, а ХЗВ получал как бонус – по выходным.

Альберт: Мне очень нравится моя работа (Альберт Цукренко – главный редактор сайта cultprostir.ua и редактор волны новой украинской музыки Zemlya на ofr.fm. – Прим. ред.). И не знаю, что было бы, занимайся я только музыкой. Музыка не стала для меня рутиной, поэтому и прет. Хотя в последние пару лет мы выступаем гораздо чаще, чем раньше.

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А сами на какой музыке росли?

Альберт: (Смеется.) У меня все началось с «Ласкового мая».

Вова: А у меня – с The Beatles!

Альберт: Еще я большой поклонник Дэвида Боуи. Если следить за моим «Фейсбуком», можно подумать, что я вообще слушаю только его. Но на самом деле его на моем «айподе» от силы процентов 5-10. Я слушаю очень много разной музыки, а вот проповедую только Боуи.

«Жена принимает мои чудачества. Убирая в шкафу, она может сказать: «Алик, это твои стринги?»

Если у вас есть амбиции в музыке, вы, наверное, ищете продюсера?

Альберт: Мы долго ждали, что он сам к нам постучится. А когда группе стукнуло 20 лет, до нас наконец дошло, что, может, стоит самим поискать человека, который занялся бы делами ХЗВ. Сложность в том, что «Хамерманы» не согласны идти ни на какие уступки касательно творческой стороны дела – что петь, в чем выступать и так далее. Поэтому нам нужен даже не продюсер, а менеджер, который сможет для нас организовывать еще чуть больше концертов. Буквально чуть-чуть, много не нужно.

Как, интересно, вы относитесь к музыкантам, которые ездят на гастроли в Москву? И ездили ли сами?

Альберт: Ездили, но очень давно. В последние пару лет тоже были предложения, но мы это даже обсуждать не хотим. А другие украинские музыканты… Подавляющее большинство ездят как гастарбайтеры, как плиточники и сантехники. Засовывают свою «украинскость» как можно глубже и помалкивают обо всем, что происходит между нами. Это малодушно и унизительно, я считаю. Но тем не менее я знаю нескольких музыкантов, которые выступают в России «с открытым забралом», не стесняясь своих проукраинских взглядов.

Альберт Цукренко и Вова Пахолюк не разрешают детям смотреть свои выступления

Фото: из личного архива группы

Этой осенью выходит альбом ваших хитов, которые никогда не были изданы, а исполнялись вами только на концертах.

Вова: Да, но после этого мы сделаем ход конем – выпустим альбом абсолютно новых песен, которые еще никто не слышал!

Кстати, в ваших песнях то и дело поднимается тема секса. Володя, как автор текстов признайся: у тебя есть связанные с этим комплексы?

Вова: Конечно! Собственно, комплекс всего один – секса невероятно мало! Секса должно быть больше. Уверен, что многие со мной согласятся. Если бы секса было больше, Янукович и Порошенко никогда не стали бы президентами и мы уже давно были бы в Европе. Поэтому о сексе надо петь, о нем надо думать и воплощать задуманное. Песни о сексе должны быть гимном Украины!

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