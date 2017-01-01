«Хамерман знищує віруси»: «Песни о сексе должны быть гимном Украины!»

Выступления и клипы группы «Хамерман знищує віруси», наверное, могут вызывать какие угодно эмоции, но только не равнодушие. «Мені набридли під…си», «Україна – це ми», «Элитарное искусство» – все это «18+».
Уверяю вас: то, какие солисты этой группы Альберт Цукренко (автор музыки) и Вова Пахолюк (автор текстов) в жизни, совсем не вяжется с их сценическим имиджем. Они оба – успешные журналисты, эрудированные и культурные. Тем интереснее было общаться.
Вова, Альберт, ваши выступления и клипы очень эпатажны. Где, по-вашему, грань между эпатажем и фолом?
Альберт: Ну где? На наших концертах. Как по мне, мы эту грань регулярно пересекаем. На самом деле даже у нас с Вовой на этот счет разные мнения. Мы часто спорим по поводу того, что стоило делать, а что – нет. Как ты считаешь, Вова, в чем здесь разница между нами?
«У Альберта оральная фиксация, а у меня – анальная»
Вова: (Со смешком.) У тебя оральная фиксация, у меня – анальная. Шучу. Вопрос о границе лежит в сфере интерпретаций. Мы выражаемся не языком математических формул, а языком символов. Соответственно, интерпретировать это можно как угодно но, даже если содержание и способ высказывания вызывают резкое отторжение, относиться к нам нужно толерантно. Ведь в Украине полно гораздо менее адекватных артистов. Люди, считающие, что наш художественный метод – это нечто располагающееся за гранью представлений о норме, вероятно, ни разу не были, к примеру, в Берлине, и не знакомы с местной сценой.
Мне нравится Берлин, но что об этом говорить, когда мне два раза кряду не открыли немецкую визу. Меня, человека с определенными особенностями, не стали терпеть, то есть отнеслись ко мне совершенно не толерантно.
Вова: В школе мой учитель труда рассказывал, что его знакомый может держать в руках провод, подключенный к сети 200V, и при этом петь «Интернационал». И мне кажется, что этот его знакомый является нашим общим портретом. Мы совершенно разучились реагировать на раздражители, закрылись в своей ракушке и не видим дальше собственного носа. Когда я говорю «мы», то, конечно, имею в виду себя. И ежу понятно, что я использую метод объективации, чтобы не сойти с ума, но общество при этом все равно не люблю. Общество требует, чтобы люди сбивались в гомогенную массу, чтобы все было одинаковым, чтобы наши особенности воспринимались как девиации. К сожалению, в нашем обществе особенности другого считываются как агрессия.
Вова: Это, и вот еще что. Люди не думают о смерти. Люди проживают жизнь, делая «селфачи», покупая шмотки и мечтая кого-нибудь трахнуть, при этом никого не трахая. Смерть вытесняется на задворки сознания. Смерть – это то, что происходит с другими. Смерти как бы и нет: человек не должен об этом думать – он должен потреблять. Но сила действия равна силе противодействия, поэтому смерть постоянно о себе напоминает. И мы на языке мертвых людей пытаемся говорить о нынешнем положении дел. Язык ХЗВ– это язык современного человечества, а вовсе не матюки.
Альберт: Мои постоянно слышат музыку ХЗВ, поскольку я ее сочиняю. Но рано или поздно они услышат и слова. Я стараюсь оттянуть этот ужасный момент. (Улыбается.) Они же начнут спрашивать, что значит то или иное слово – как я им это сейчас объясню? Но фотографии и видео с концертов ХЗВ они видели. Дети еще в том прекрасном возрасте, когда ничто не удивительно и все весело. У них нет еще догм касательно социальной нормы, и они не видят особенной разницы между папой дома и папой на сцене: папа и дома веселый и в трусах, и на сцене такой же. Думаю, эта идиллия разрушится, когда их одноклассницы как-то узнают о ХЗВ и скажут моим дочерям: «Да у вас папа больной на голову!»
«Мой семилетний сын уже знает слово «бл*дь» – от меня. И говорит его там, где этого требует ситуация»
Альберт: Редко. Замечаю это за собой, в основном когда общаюсь с Вовой.
Альберт: Моя жена все это принимает. К примеру, убирая в шкафу, она может сказать: «Алик, это твои стринги?» (Я иногда надеваю их на концерты.)
Вова: Все это символизирует по сути одно – импотенцию и убогость нашей культуры.
Альберт: Мы христиане, поэтому суеверия для нас – недосягаемая роскошь.
«Люди проживают жизнь, делая «селфачи», покупая шмотки и мечтая кого-то трахнуть, при этом никого не трахая»
Вова: Я с удовольствием тратил бы все свободное время на «Хамерман знищує віруси». Но если каждый будет заниматься тем, чем должен, мир перестанет быть сумасшедшим. А мир на это никогда не пойдет! Поэтому все устроено так, чтобы я и дальше занимался никому не нужной хренью, а ХЗВ получал как бонус – по выходным.
А сами на какой музыке росли?
Альберт: (Смеется.) У меня все началось с «Ласкового мая».
«Жена принимает мои чудачества. Убирая в шкафу, она может сказать: «Алик, это твои стринги?»
Альберт: Мы долго ждали, что он сам к нам постучится. А когда группе стукнуло 20 лет, до нас наконец дошло, что, может, стоит самим поискать человека, который занялся бы делами ХЗВ. Сложность в том, что «Хамерманы» не согласны идти ни на какие уступки касательно творческой стороны дела – что петь, в чем выступать и так далее. Поэтому нам нужен даже не продюсер, а менеджер, который сможет для нас организовывать еще чуть больше концертов. Буквально чуть-чуть, много не нужно.
Альберт: Ездили, но очень давно. В последние пару лет тоже были предложения, но мы это даже обсуждать не хотим. А другие украинские музыканты… Подавляющее большинство ездят как гастарбайтеры, как плиточники и сантехники. Засовывают свою «украинскость» как можно глубже и помалкивают обо всем, что происходит между нами. Это малодушно и унизительно, я считаю. Но тем не менее я знаю нескольких музыкантов, которые выступают в России «с открытым забралом», не стесняясь своих проукраинских взглядов.
Вова: Да, но после этого мы сделаем ход конем – выпустим альбом абсолютно новых песен, которые еще никто не слышал!
Вова: Конечно! Собственно, комплекс всего один – секса невероятно мало! Секса должно быть больше. Уверен, что многие со мной согласятся. Если бы секса было больше, Янукович и Порошенко никогда не стали бы президентами и мы уже давно были бы в Европе. Поэтому о сексе надо петь, о нем надо думать и воплощать задуманное. Песни о сексе должны быть гимном Украины!