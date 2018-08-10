ТЕЛЕКРИТИКА

Хайпанула не по-детски: Марченко примет участие в «Танцях з зірками»

Дуся

«Осмелится или не осмелится» – таким вопросом задавались зрители танцевального проекта, когда Леся Никитюк передала эстафету #танціззіркамиchallenge телеведущей и жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. И когда Марченко согласилась участвовать в «Танцях», украинское интернет-сообщество в очередной раз «раскололось».


Возвращение на телевидение – дело не из легких, особенно после длительного перерыва в успешной карьере. Так, ведущая телепроектов «Х-фактор» и «Україна має талант» Оксана Марченко долгое время наслаждалась отдыхом от профессии, но решила феерично вернуться на ТВ, поучаствовав в легендарном шоу канала «1+1» «Танці з зірками».

Об этом звезда сообщила своим подписчикам в Instagram при помощи яркого видео, в конце которого неожиданно бросила вызов 61-летнему певцу Павлу Зиброву.

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Однако не всем украинцам участие звезды в танцевальном шоу показалось здравым решением. Так, некоторые пользователи сети отметили, что человек, приближенный к президенту РФ, не может просто взять и появиться на одном из центральных украинских каналов (напомним, президент РФ Владимир Путин является крестным отцом дочери Оксаны Марченко).

С похожим заявлением несколько дней назад выступила команда ТСН канала «1+1». Одна из главных причин, по которой журналисты выступили против участия бывшей ведущей «Х-фактора» Оксаны Марченко в проекте – связь ее мужа политика Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Муж Марченко Виктор Медведчук неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине не военный конфликт с Россией, а гражданская война, – написал журналист ТСН Иван Гребенюк в официальном заявлении, которое опубликовал на своей странице в Facebook. – При этом супруги Медведчук – Марченко ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала».

Посмотрим, как отреагирует команда ТСН на то, что Оксана Марченко, несмотря ни на что, примет участие в шоу «Танці з зірками». 

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