ТЕЛЕКРИТИКА

Хайпанем? Пять новых влогов украинских звезд, на которые не стыдно подписаться

Владимир Остапчук решил поговорить о толерантности, а Маша Ефросинина – о хорошей фигуре

Дуся

О влогосфере, как и о политике, можно говорить и спорить вечно. Кто-то считает это занятие никчемной тратой времени, а кто-то, наоборот, не может нарадоваться, что наконец-то украинские звезды стали хотя бы немного ближе к народу. Чтобы узнать, кто и о чем начал говорить со своими подписчиками во влогах, «Дуся» отправилась в YouTube.


Кажется, в этом году влогомания буквально поглотила украинский шоу-бизнес. Ведущие телепрограмм, певцы и прочие знаменитости стали массово заполнять свои каналы влогами. Они рассказывают о хобби и досуге, показывают свое жилье и даже демонстрируют отличную физическую форму, не стесняясь местами оголяться перед камерой телефона.

И несмотря на то, что многим из новоиспеченных звездных влогов всего пару месяцев, похоже, еще немного – и некоторые звездные откровения в YouTube смогут смело соревноваться по количеству просмотров с «ветеранами» украинских влогов, такими как NKofficial (влог Насти Каменских, 184 тысячи подписчиков), «Влоги Оли Поляковой» (215 тысяч) либо DoDo VLOG (о путешествиях от Нади Дорофеевой, 745 тысяч подписчиков).

Исследуя этот хайп, я решила выбрать для вас пять самых перспективных влогов украинских звезд, которые появились в этом году. Итак, раскройте свои глаза пошире.

5

Влог Владимира Остапчука

Количество подписчиков: 1,281

Вот так скромно ведет свой влог Владимир Остапчук

Кадр из YouTube

Ведущий программы «Инспектор. Города» Владимир Остапчук к кипящей влогосфере подключился совсем недавно, о чем говорит его небольшое (пока) количество подписчиков. Скромно сидя за рулем своего автомобиля, Остапчук дает советы украинцам на тему эмиграции, рассказывает о разновидностях гендера в Канаде и о том, что такое толерантность за границей. У Владимира на канале в YouTube пока только три ролика.

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Ранее ведущий заверил меня, что бросать сие дело он точно пока не собирается, ведь у него в запасе еще десятки тем, о которых ему хотелось бы поговорить с подписчиками вне телевизионных камер и лучей софитов.

А тут уже, как говорится, остается только ждать и надеяться.

4

Влог Вадима Олейника

Количество подписчиков: 5,075

В борьбе за подписчиков и наготу использовать не грех

Кадр из YouTube

Если у вас сложилось впечатление, что экс-солист группы «ДиО.фильмы» пропал из мира украинского шоу-бизнеса, спешу с этим не согласиться. Вадим Олейник достаточно активно общается со своими читателями в Facebook, а на досуге завел влог.

Описать новый влог певца коротко достаточно сложно. Лично у меня сложилось впечатление, что Вадим Олейник просто не разобрался в формате влогов, поэтому решил в 10-минутных роликах рассказать и показать все, что только можно.

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Так, в одном из видео можно увидеть Вадима полуголого в кровати, в другом – в халате и с маской на лице. В этом же ролике он выступает на сцене, общается с участницей проекта «Від пацанки до панянки» и снимается в фотосессии.

О чем все это? – спросите вы. Увы, ответ на этот вопрос знает, наверное, только сам певец.

Вот вам мастер-класс, как вести влог из ванной

Кадр из YouTube

Но в этой сумбурности однозначно есть свой шарм. Ведь теперь для того, чтобы узнать, чем сейчас занят певец, поклонникам не нужно листать десятки страниц таблоидов, а стоит всего лишь включить влог Вадима Олейника. К слову, именно там как раз можно следить за спортивным хобби украинского певца.
3

Влог Златы Огневич

Количество подписчиков: 24,975

Когда влог похож на телепрограмму

Кадр из YouTube

Канал украинской певицы и финалистки Евровидения-2013 берет свое начало еще с 2010 года. На нем преимущественно выступления, клипы и интервью певицы. Но два месяца назад Злата Огневич, наверное, решила, что этого мало, и на волне подготовки к проведению Евровидения-2018 запустила свой канал под названием #GRAVITYVLOG.

Как вы помните, Gravity – это и было название песни, с которой Злата представляла Украину на песенном конкурсе в Швеции.

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Влог украинской певицы однозначно выглядит помпезно. И это вам не Вадим Олейник в халате с телефоном в руке, и даже не Остапчук в своей машине. Злата Огневич, одетая с иголочки, элегантно сидит в гримерной и делится своими размышлениями о том, кто же будет представлять в этом году Украину на песенном конкурсе. В другом ролике певица рассказывает о секретах закулисной жизни участников Евровидения, а также забавные истории о том, как сама готовилась к участию в конкурсе.

Конечно, как вы уже поняли, все ролики во влоге Огневич – о Евровидении, поэтому мне пока неясно, видеооткровения певицы – это ситуативный всплеск под шумок песенного конкурса или достаточно успешный старт нового онлайн-проекта. Время покажет.

2

Влог Маши Ефросининой

Количество подписчиков: 62,562

Ведущая Маша Ефросинина следом за Златой Огневич решила снимать влог на камеру, а не на телефон

Кадр из YouTube

Ваша Маша теперь и тут и там. Да, похоже, именно так ведущая Маша Ефросинина решила расширить свою аудиторию и разбавить забавные ролики в Instagram личным влогом. Канал ведущей напоминает сладкую детскую сказку с элементами анимации и забавным голосом Ефросининой на фоне.

В первом ролике, который вышел три месяца назад, ведущая сравнивает свою жизнь с блюдами, показывает своего мужа и детей, а также ставит песни, под которые она любит танцевать дома с сыном.

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Свой первый ролик на канале Ефросинина назвала «Маша. Перезагрузка». И вскоре стало очевидно почему. Так, буквально через неделю после первого видео ведущая запустила заново свою коронную рубрику «пятерочек», но теперь уже в формате влога. Тут и понеслось.

Пять книг на лето, пять блюд, которые портят фигуру, и даже пять фактов о теле Маши Ефросининой. Кстати, откровенный влог ведущей пользуется немалой популярностью: в среднем один ролик собирает от 50 до 100 тысяч просмотров.

1

Влог Тины Кароль

Количество подписчиков: 184,099

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Лидером по количеству фанатов среди новоиспеченных влогеров, бесспорно, становится Тина Кароль. Конечно же, влог – это лишь часть канала украинской певицы, но, как мне кажется, немаловажная. В отличие от своих коллег по цеху, Тина Кароль в своем первом (и пока единственном) ролике не общается со зрителями, а лишь скромно приоткрывает бэкстейдж своих выступлений и туров.

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За три дня фрагменты из жизни Тины Кароль под названием TinaKarolLIFE! #1 набрали свыше 32 тысяч просмотров. Так что охотно верю, что уже в скором времени мы сможем узнать о певице и жюри песенного конкурса «Голос країни» куда больше пикантной информации. Так держать, Тина!

Для коллажа были использованы кадры:

https://www.youtube.com/channel/UC9UEtsA1RMv8tus0G-j0IuQ

https://www.youtube.com/user/PolyakovaOfficial

https://www.youtube.com/channel/UCU6V_LEFT5orWJ8FoRqdjbg

https://www.youtube.com/channel/UCVAbBvins_GOfl0O7FegnGQ

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