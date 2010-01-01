Хайпанем? Пять новых влогов украинских звезд, на которые не стыдно подписаться

Кажется, в этом году влогомания буквально поглотила украинский шоу-бизнес. Ведущие телепрограмм, певцы и прочие знаменитости стали массово заполнять свои каналы влогами. Они рассказывают о хобби и досуге, показывают свое жилье и даже демонстрируют отличную физическую форму, не стесняясь местами оголяться перед камерой телефона.

И несмотря на то, что многим из новоиспеченных звездных влогов всего пару месяцев, похоже, еще немного – и некоторые звездные откровения в YouTube смогут смело соревноваться по количеству просмотров с «ветеранами» украинских влогов, такими как NKofficial (влог Насти Каменских, 184 тысячи подписчиков), «Влоги Оли Поляковой» (215 тысяч) либо DoDo VLOG (о путешествиях от Нади Дорофеевой, 745 тысяч подписчиков).

Исследуя этот хайп, я решила выбрать для вас пять самых перспективных влогов украинских звезд, которые появились в этом году. Итак, раскройте свои глаза пошире.