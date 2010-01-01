Хайпанем? Пять новых влогов украинских звезд, на которые не стыдно подписаться

О влогосфере, как и о политике, можно говорить и спорить вечно. Кто-то считает это занятие никчемной тратой времени, а кто-то, наоборот, не может нарадоваться, что наконец-то украинские звезды стали хотя бы немного ближе к народу. Чтобы узнать, кто и о чем начал говорить со своими подписчиками во влогах, «Дуся» отправилась в YouTube.
Кажется, в этом году влогомания буквально поглотила украинский шоу-бизнес. Ведущие телепрограмм, певцы и прочие знаменитости стали массово заполнять свои каналы влогами. Они рассказывают о хобби и досуге, показывают свое жилье и даже демонстрируют отличную физическую форму, не стесняясь местами оголяться перед камерой телефона.
И несмотря на то, что многим из новоиспеченных звездных влогов всего пару месяцев, похоже, еще немного – и некоторые звездные откровения в YouTube смогут смело соревноваться по количеству просмотров с «ветеранами» украинских влогов, такими как NKofficial (влог Насти Каменских, 184 тысячи подписчиков), «Влоги Оли Поляковой» (215 тысяч) либо DoDo VLOG (о путешествиях от Нади Дорофеевой, 745 тысяч подписчиков).
Исследуя этот хайп, я решила выбрать для вас пять самых перспективных влогов украинских звезд, которые появились в этом году. Итак, раскройте свои глаза пошире.
Ранее ведущий заверил меня, что бросать сие дело он точно пока не собирается, ведь у него в запасе еще десятки тем, о которых ему хотелось бы поговорить с подписчиками вне телевизионных камер и лучей софитов.
А тут уже, как говорится, остается только ждать и надеяться.
Если у вас сложилось впечатление, что экс-солист группы «ДиО.фильмы» пропал из мира украинского шоу-бизнеса, спешу с этим не согласиться. Вадим Олейник достаточно активно общается со своими читателями в Facebook, а на досуге завел влог.
Описать новый влог певца коротко достаточно сложно. Лично у меня сложилось впечатление, что Вадим Олейник просто не разобрался в формате влогов, поэтому решил в 10-минутных роликах рассказать и показать все, что только можно.
Так, в одном из видео можно увидеть Вадима полуголого в кровати, в другом – в халате и с маской на лице. В этом же ролике он выступает на сцене, общается с участницей проекта «Від пацанки до панянки» и снимается в фотосессии.
О чем все это? – спросите вы. Увы, ответ на этот вопрос знает, наверное, только сам певец.
Канал украинской певицы и финалистки Евровидения-2013 берет свое начало еще с 2010 года. На нем преимущественно выступления, клипы и интервью певицы. Но два месяца назад Злата Огневич, наверное, решила, что этого мало, и на волне подготовки к проведению Евровидения-2018 запустила свой канал под названием #GRAVITYVLOG.
Как вы помните, Gravity – это и было название песни, с которой Злата представляла Украину на песенном конкурсе в Швеции.
Влог украинской певицы однозначно выглядит помпезно. И это вам не Вадим Олейник в халате с телефоном в руке, и даже не Остапчук в своей машине. Злата Огневич, одетая с иголочки, элегантно сидит в гримерной и делится своими размышлениями о том, кто же будет представлять в этом году Украину на песенном конкурсе. В другом ролике певица рассказывает о секретах закулисной жизни участников Евровидения, а также забавные истории о том, как сама готовилась к участию в конкурсе.
Конечно, как вы уже поняли, все ролики во влоге Огневич – о Евровидении, поэтому мне пока неясно, видеооткровения певицы – это ситуативный всплеск под шумок песенного конкурса или достаточно успешный старт нового онлайн-проекта. Время покажет.
Ваша Маша теперь и тут и там. Да, похоже, именно так ведущая Маша Ефросинина решила расширить свою аудиторию и разбавить забавные ролики в Instagram личным влогом. Канал ведущей напоминает сладкую детскую сказку с элементами анимации и забавным голосом Ефросининой на фоне.
В первом ролике, который вышел три месяца назад, ведущая сравнивает свою жизнь с блюдами, показывает своего мужа и детей, а также ставит песни, под которые она любит танцевать дома с сыном.
Свой первый ролик на канале Ефросинина назвала «Маша. Перезагрузка». И вскоре стало очевидно почему. Так, буквально через неделю после первого видео ведущая запустила заново свою коронную рубрику «пятерочек», но теперь уже в формате влога. Тут и понеслось.
Пять книг на лето, пять блюд, которые портят фигуру, и даже пять фактов о теле Маши Ефросининой. Кстати, откровенный влог ведущей пользуется немалой популярностью: в среднем один ролик собирает от 50 до 100 тысяч просмотров.
За три дня фрагменты из жизни Тины Кароль под названием TinaKarolLIFE! #1 набрали свыше 32 тысяч просмотров. Так что охотно верю, что уже в скором времени мы сможем узнать о певице и жюри песенного конкурса «Голос країни» куда больше пикантной информации. Так держать, Тина!
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/channel/UC9UEtsA1RMv8tus0G-j0IuQ
https://www.youtube.com/user/PolyakovaOfficial
https://www.youtube.com/channel/UCU6V_LEFT5orWJ8FoRqdjbg
https://www.youtube.com/channel/UCVAbBvins_GOfl0O7FegnGQ