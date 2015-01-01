Gucci представит новую коллекцию на территории древнего кладбища

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле привык удивлять публику и для показов старается выбирать исторически значимые места. В 2015 году шоу проходило в нью-йоркском здании фонда Dia Art, в 2016-м круизный показ провели в лондонском Вестминстерском аббатстве, а в 2017-м гости смотрели шоу в стенах Палатинской галереи в палаццо Питти.

Ради следующего круизного показа Gucci, который состоится 30 мая 2018 года, модникам придется отправиться во французский город Арль, где находится Алискамп – один из самых известных некрополей галло-романской эпохи. Сооружение входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почти 1500 лет Алискамп был местным кладбищем для умерших горожан. Считается, что Данте написал главу «Ад» в «Божественной комедии» под влиянием некрополя. Место также повлияло и на историю живописи: свои картины Алискампу посвятили Ван Гог и Гоген.