Группа «Время и Стекло» устроила вечеринку в грузовике в новом клипе «На Стиле»

«Песня «На Стиле» – это результат наблюдений Потапа за нашей группой, и она целиком и полностью о нас! – призналась Надя Дорофеева. – В этом треке мы раскрылись по-новому: Позитив экспериментировал с аранжировками, а я поиграла с манерой и тембром и наконец-то читаю рэп! Могу сказать точно, что с вокальной стороны этот трек – мой самый любимый в репертуаре нашей группы».

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