Группа «Время и Стекло» устроила вечеринку в грузовике в новом клипе «На Стиле»

Помните, недавно я рассказывала о том, что Потап написал трек-автобиографию своим подопечных из группы «Время и Стекло». Теперь его можно не только послушать, но и посмотреть. Режиссер Леонид Колосовский снял яркий и модный клип на новую песню.
«Песня «На Стиле» – это результат наблюдений Потапа за нашей группой, и она целиком и полностью о нас! – призналась Надя Дорофеева. – В этом треке мы раскрылись по-новому: Позитив экспериментировал с аранжировками, а я поиграла с манерой и тембром и наконец-то читаю рэп! Могу сказать точно, что с вокальной стороны этот трек – мой самый любимый в репертуаре нашей группы».
Фото: youtube.com