Группа The Hardkiss выпустила мощный украиноязычный трек

Фанаты The Hardkiss, ликуйте! Группа представила новую украиноязычную песню «Антарктида» – историю о неотвратимости судьбы. И могу точно сказать: у нее есть все, чтобы стать настоящим хитом!

«Антарктида сразу родилась на украинском языке, – рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина. – Я очень этому рада, потому что ненавижу специально переводить – теряется вся непринужденность. Сначала припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не печальной, а мощной, поэтому припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами».