Группа The Hardkiss выпустила мощный украиноязычный трек

Фанаты The Hardkiss, ликуйте! Группа представила новую украиноязычную песню «Антарктида» – историю о неотвратимости судьбы. И могу точно сказать: у нее есть все, чтобы стать настоящим хитом!
«Антарктида сразу родилась на украинском языке, – рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина. – Я очень этому рада, потому что ненавижу специально переводить – теряется вся непринужденность. Сначала припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не печальной, а мощной, поэтому припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами».
«Эта песня о естественном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе, – говорит Санина. – О том, что, какая бы величественная ни была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида – это образ женщины, готовой на все, чтобы быть с любимым хотя бы минуту. Ощущение, когда летишь на огонь, зная, что он погубит».
Фото: пресс-служба группы The Hardkiss