Группа «Скрябин» представила фронтвумен

Безусловно, мы не говорим о том, что певица заменит погибшего Андрея Кузьменко (это нонсенс), но надеемся, что столь кардинальные перемены пойдут коллективу на пользу. Ну а песню «Я сховаю тебе» в новой интерпретации мы уже послушали. Зацепило. Просто, трогательно, но при этом без попсы. «Мы сыграли так, как почувствовали – не пытаясь усложнить то, что написал Кузьма, – говорит Ольга Лизгунова. – Он сказал просто о сложном, а мы это отобразили».