Группа «Скрябин» представила фронтвумен

«Скрябин» презентует написанную Кузьмой песню «Я сховаю тебе» в абсолютно новом звучании. Исполняет ее Оля Лизгунова. Презентация – на нашем сайте.
Певица Ольга Лизгунова (или, как любил ее называть Кузьма, Шпрот) более известна как солистка «Пающіх трусів». Недавно мы писали о том, что теперь она еще и полноценная солистка группы «Скрябин» (последние пять лет Ольга выступала в качестве бэк-вокалистки некоторых песен).
Лизгунова только что записала свою первую сольную песню в составе «Скрябина», и сегодня группа может представить Олю как официальную фронтвумен. По словам гитариста Алексея Зволинского, запись «Я сховаю тебе» родилась незапланированно.
«Как и вся наша деятельность, – улыбается Зволинский. – Мы не разрабатываем стратегию популяризации группы и не загадываем наперед. Готовясь к концерту во Львове в феврале, мы записали видеообращение к поклонникам, в котором Оля спела эту песню под гитару. Вышло здорово. И это натолкнуло нас на мысль, что Оля могла бы спеть и другие песни из нашего репертуара».
Безусловно, мы не говорим о том, что певица заменит погибшего Андрея Кузьменко (это нонсенс), но надеемся, что столь кардинальные перемены пойдут коллективу на пользу. Ну а песню «Я сховаю тебе» в новой интерпретации мы уже послушали. Зацепило. Просто, трогательно, но при этом без попсы. «Мы сыграли так, как почувствовали – не пытаясь усложнить то, что написал Кузьма, – говорит Ольга Лизгунова. – Он сказал просто о сложном, а мы это отобразили».
Что ж, послушайте и вы. Презентация – на нашем сайте, как мы обещали: