Группа «Ленинград» выпустила кровавый клип от режиссера «Хардкора»

Сергей Шнуров и его коллеги всегда удивляют меня своей продуктивностью. Музканты выпускают клип за клипом и каждый еще зрелищнее и жестче. Новую ролик на песню «Кольщик» снял режиссер фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Видео рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. Кстати, в клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».