Группа «Ленинград» выпустила эротический клип со Светланой Ходченковой

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Экстаз», в котором снялись популярные российские актеры Светлана Ходченкова и Антон Филипенко.

В видео рассказывается история случайной встречи бывших одноклассников – девушки, приехавшей из Нью-Йорка, и петербургского автомеханика. У них начинаются бурные отношения, которые вскоре прерываются из-за неожиданного открытия. Смотрим!

В клипе много постельных сцен, особо впечатлительных прошу удалиться от экранов.