Группа HIM объявила о завершении карьеры

«После четверти века на сцене пора сказать «прощай», чтобы дать дорогу тому, что пока неизведанно, – говорит фронтмен и автор всех песен группы Вилле Вало. – Мы дописали недостающие знаки в шаблон, разгадали загадку и повернули ключ. Спасибо».

Летом музыканты отправляются в прощальный тур по Европе и Штатам, планируя дать концерты в 14 городах. В Украину они не приедут (в нашей стране они никогда и не были, так как, по словам организаторов, просят слишком большой гонорар). Гастроли продлятся до конца этого года, после чего, как заявил бас-гитарист Миге Паананен, группа отправится «на свободу».

Будем надеяться, что Вилле Вало не остановится на группе HIM, которой отдал 26 лет своей жизни, и порадует нас чем-то новым.