Группа Dzidzio выпустила новый клип об украинских контрабандистах

Новой видеоработой на песню «Банда-банда» своих поклонников порадовала группа Dzidzio.

В основе клипа лежит реальная жизненная история, которой лидер группы Дзидзьо поделился с TSN.UA. Музыкант вырос на границе с Польшей и собственными глазами видел мытарства украинцев-гастарбайтеров.

Клип снимали два дня в киевской школе и настоящей военной части. Профессиональных актеров к съемкам не привлекали. Для трех ребят, которые появляются в кадре, это дебют. Они давние поклонники группы и охотно согласились поучаствовать в съемочном процессе.

«Это реально, – говорит Дзидзьо. – Герои наши реальные. Все люди этим занимаются в пограничной зоне в Новояворовске. Сигареты продают, чтобы выжить. Уже кто-то заработал на дома, на миллионные бизнесы, даже смогли себе в деревню газ провести. Легкие деньги – это беда. Надо учиться».