Группа Dzidzio выпустила новый клип об украинских контрабандистах

Новой видеоработой на песню «Банда-банда» своих поклонников порадовала группа Dzidzio.
В основе клипа лежит реальная жизненная история, которой лидер группы Дзидзьо поделился с TSN.UA. Музыкант вырос на границе с Польшей и собственными глазами видел мытарства украинцев-гастарбайтеров.
Клип снимали два дня в киевской школе и настоящей военной части. Профессиональных актеров к съемкам не привлекали. Для трех ребят, которые появляются в кадре, это дебют. Они давние поклонники группы и охотно согласились поучаствовать в съемочном процессе.
«Это реально, – говорит Дзидзьо. – Герои наши реальные. Все люди этим занимаются в пограничной зоне в Новояворовске. Сигареты продают, чтобы выжить. Уже кто-то заработал на дома, на миллионные бизнесы, даже смогли себе в деревню газ провести. Легкие деньги – это беда. Надо учиться».
По словам певца, выпуском этого видео он решил поднять тему нелегального бизнеса в Украине.
«Мне было удивительно, как это мои коллеги уже на машинах ездят, а я еще учусь и в тех самых штанах лажу», – рассказывает музыкант.
Также группа презентовала новый трек в программе «Сніданок з 1+1».
Фото: facebook.com/dzidzio