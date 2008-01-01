Григорий Решетник снова станет папой

«Приезжаем мы на УЗИ, я говорю: «Ну что, девочка?» – рассказывает Григорий. – Доктор: «Папа, не спешите». И тут мне крупным планом показывают все мужские достоинства, и я понимаю, что… сынуля! Ты пойми правильно: я не то чтобы хотел только дочку, просто никогда в жизни не представлял себя отцом двух парней. Это очень для меня ответственно, потому что девочками больше мамы занимаются, а сыновья – забота пап. Это большая ответственность, и я к ней морально и психологически готовлюсь».

А вот жена Григория сразу поняла, что у них снова будет сын. «Я просто чувствовала, что у нас будет второй мальчик», – призналась Кристина.