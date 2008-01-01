Григорий Решетник снова станет папой

Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник в эксклюзивном интервью моим коллегами из журнала Viva! признался: скоро он снова станет папой.
«Мы хотели, чтобы у Ванюшки уже появился братик или сестричка, ему четыре года, и муж очень настаивал, – рассказала Кристина Решетник. – Беременность стала сюрпризом прежде всего для Гриши. Когда я узнала, что в положении, муж в тот момент был далеко, на съемках «Холостяка». Решила не говорить ему по телефону, хотя, когда он звонил, спрашивал: «Ну как там? Ну что вы? Мы уже кого-то ждем?» Я ответила: «Нет». Подумала: «Надо сделать сюрприз». Когда Гриша прилетел, я встретила его в аэропорту и подготовила подарок».
«Приезжаем мы на УЗИ, я говорю: «Ну что, девочка?» – рассказывает Григорий. – Доктор: «Папа, не спешите». И тут мне крупным планом показывают все мужские достоинства, и я понимаю, что… сынуля! Ты пойми правильно: я не то чтобы хотел только дочку, просто никогда в жизни не представлял себя отцом двух парней. Это очень для меня ответственно, потому что девочками больше мамы занимаются, а сыновья – забота пап. Это большая ответственность, и я к ней морально и психологически готовлюсь».
А вот жена Григория сразу поняла, что у них снова будет сын. «Я просто чувствовала, что у нас будет второй мальчик», – призналась Кристина.