Григорий Решетник рассказал, как его мотивирует новый «холостяк»

Ведущий романтического реалити «Холостяк-7» Григорий Решетник признался, что Дмитрий Черкасов мотивирует его к самосовершенствованию. Григорий вспоминает: узнав о профессии будущего героя шоу «Холостяк», пообещал себе улучшить физическую форму.
«Каждый год зрители находят сходство между мной и «холостяком», – говорит телеведущий. – Сравнивали с Иракли, Андреем Искорневым, Максимом Чмерковским. А тут очевидно, что мы совсем не похожи: ни цветом волос, ни формой лица, ни, самое главное, телосложением. У Димы прекрасная атлетическая фигура и широкие плечи, а я к такому пока только стремлюсь (смеется)».
Григорий признается, что начал усиленно заниматься спортом: все-таки весь сезон предстояло провести рядом с чемпионом.
«Вот так вот Дима меня мотивирует, – говорит ведущий. – За несколько недель до первой съемки я дал себе обещание похудеть. И к моменту первой вечеринки – минус четыре килограмма! Вот так вот активно, в прямом смысле, я готовился к нашему знакомству с Димой. Надеюсь, зритель заметил мои небольшие изменения (улыбается)».