Григорий Решетник рассказал, как его мотивирует новый «холостяк»

Ведущий романтического реалити «Холостяк-7» Григорий Решетник признался, что Дмитрий Черкасов мотивирует его к самосовершенствованию. Григорий вспоминает: узнав о профессии будущего героя шоу «Холостяк», пообещал себе улучшить физическую форму.

«Каждый год зрители находят сходство между мной и «холостяком», – говорит телеведущий. – Сравнивали с Иракли, Андреем Искорневым, Максимом Чмерковским. А тут очевидно, что мы совсем не похожи: ни цветом волос, ни формой лица, ни, самое главное, телосложением. У Димы прекрасная атлетическая фигура и широкие плечи, а я к такому пока только стремлюсь (смеется)».