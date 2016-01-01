Григорий Решетник рассказал, что он подарит жене на Новый год

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник признался, что новогоднюю ночь проведет на работе, хотя и вместе с семьей. Они загадают желание под бой курантов на мероприятии, которое будет вести Григорий.

Но больше всего его жена ждет не 1 января и даже не Рождество, которое они проведут в ее родном Ивано-Франковске. Кристина Решетник ожидает их романтического уик-энда, который состоится после всех праздников.

«Я просто обожаю дарить подарки любимым людям, поэтому не оставил жену без сюрприза, – говорит Григорий. – Пообещал ей, что после Рождества мы отправимся с ней в недельное путешествие по Европе и она сможет себе устроить там шопинг! И будет покупать абсолютно все, что пожелает».