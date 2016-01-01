Григорий Решетник рассказал, что он подарит жене на Новый год

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник признался, что новогоднюю ночь проведет на работе, хотя и вместе с семьей. Они загадают желание под бой курантов на мероприятии, которое будет вести Григорий.
Но больше всего его жена ждет не 1 января и даже не Рождество, которое они проведут в ее родном Ивано-Франковске. Кристина Решетник ожидает их романтического уик-энда, который состоится после всех праздников.
«Я просто обожаю дарить подарки любимым людям, поэтому не оставил жену без сюрприза, – говорит Григорий. – Пообещал ей, что после Рождества мы отправимся с ней в недельное путешествие по Европе и она сможет себе устроить там шопинг! И будет покупать абсолютно все, что пожелает».
Решетники планируют посетить несколько европейских стран, чтобы насладиться атмосферой праздников в самых красивых столицах континента. Их сын Ваня в это время будет находиться у бабушки с дедушкой на Западной Украине.
«Он бы и уже поехал туда, наверное, - смеется телеведущий. – Намекает каждый день, хочет в Ивано-Франковск. Еще бы: его там ждут подарки, поездки с дедушкой на рыбалку, семейные праздники и, что очень важно, горы! В новом году Ваня будет кататься уже не только на санках, но и попробует стать на лыжи».