«Гражданская активистка и одержимый пэтэушник»: реальная аудитория украинских СМИ

Сегодня представляю вашему вниманию вторую часть исследования, в котором я разобрала телеканалы М1 и NewsOne, «Радио Эра», а также интернет-сайты Strana.ua, Football.ua и Cultprostir.ua.
М1: беззаботная девочка из шикарной машины
У нее осиная талия, накачанные ботоксом губы и глубокое декольте, зажигающее огни в глазах проходящих мимо мужчин. Когда она выходит из дорогой машины, на которой ее подвозит очередной богатый мужчина, солнце меркнет от блеска драгоценного ожерелья на ее шее. Жизнь этой девушки легка и непринужденна: вечеринка за вечеринкой, мужчина за мужчиной, фотография за фотографией. Она знает себе цену и инстинктивно чувствует моменты, когда ее нужно повышать. Она не боится инфляции, ведь пока она молода и красива, ее предложения обеспечивает спрос.
Кто она? Девушка, которая, насмотревшись на розовый гламур телеканала М1, решила выбрать путь из глубинки в столицу. Деноминация грозит ей только тогда, когда морщины уже невозможно будет скрывать за многочисленными операциями и дорогой косметикой. Ее мир – это мир бесконечных песчаных пляжей, дорогих брендов, ультрасовременных спа-салонов и томных, беззаботных и поверхностных песенок о любви к тем, кто сможет все это обеспечить.
Strana.ua: неврастеничный офисный планктон
А это полненький, лысеющий и потеющий клерк лет сорока. Тот самый бормочущий и нервный тихоня, который при знакомстве протягивает вам потную ладошку, после чего навсегда испаряется из вашей памяти. Его не видно и не слышно до тех пор, пока он в спешке не опрокинет на вас чашку кофе из-за вечно трясущихся рук. Он постоянно запинается, пыхтит, краснеет и теребит свой поношенный галстук.
Дома его ждет нелюбимая доминирующая жена и пара случайных нелюбимых детей. Его любимое время суток – обеденный перерыв в офисе. Когда все сотрудники покидают душный open-space и отправляются в столовую, он на протяжении часа жадно заглатывает все статьи на любимом сайте. Из-за этого у него возникают конфликты с начальством, и после очередного вызова на ковер он начинает еще сильнее заикаться, трястись и запинаться.
По пятницам, встречаясь с тремя такими же друзьями в душном дешевом кабаке, он ругает власть, народ и украинскую культуру. Только в эти моменты он чувствует себя значимым и важным, но, придя домой и сняв дрожащими руками поношенные туфли, он тихонько, чтобы не разбудить громогласную жену, ложится на свою половину холодной постели и проваливается в нервный сон, думая о том, как выполнить план по продажам и обустроить свою страну.
«Радио Эра»: гражданская активистка из Львова
Рано утром, по пути на работу в штаб организации «Самопомощь», София-Соломия слушает «Радио Эра» и заходит в кофейню для того, чтобы спокойно посидеть в тишине с чашкой латте и банановым фондю. Сегодня ее 40-й день рождения, поэтому она предается воспоминаниям.
1998-й. София-Соломия с отличием заканчивает обучение на факультете культуры и искусств Львовского университета. Она была старостой группы, потом дослужилась до старосты потока и уже на втором курсе подсидела главу студсовета, не только заняв его место, но и добившись его отчисления за отличные от ее мировоззрения взгляды.
2001-й. Она заочно поступает на факультет журналистики (на бюджет) без экзаменов! Ведь благодаря ее преданной работе на ректорат университет смог сэкономить несколько миллионов гривен, отчислив множество бюджетников.
2004-й. София-Соломия работает в штабе Виктора Ющенко во время Оранжевой революции. Туда ее пристроил любящий ректор. Сфера полномочий значительно расширилась, как и ее дорога в светлое украинское будущее.
2017-й. София-Соломия никогда не сидит на месте и постоянно передвигается по стране с различными гражданскими инициативами. Она любит влиять и подстраивать под свою систему координат молодежь, ее часто приглашают в качестве эксперта на радио (особенно ее любят на «Радио Эра») и не носит ничего, кроме вышиванок. Правда, сегодня она обнаружила, что все они постираны.
Прямо в эту минуту она медленно допивает латте и задумчиво смотрит на старую фотографию своих родителей, сидящих перед радиоприемником. Совсем скоро с какого-то митинга должен прийти ее молодой человек, который младше Софии на десять лет. Он подарит ей цветы, они выпьют еще по чашке кофе и снова отправятся в свое агитационно-политическое путешествие по стране с лозунгом Make Ukraine Great Again.
Football.ua: одержимый пэтэушник
Витьке плохо, потому что у него опухло лицо, болит челюсть и полностью заплыл левый глаз. Его шарфик ФК «Динамо» был порван и втоптан в грязь болельщиками ФК «Шахтер», с которыми он храбро сражался в кулачном бою. Но что-то пошло не так – то ли юношеская самоуверенность, то ли слишком грубые слова, сказанные в сторону оппонентов, то ли неловко запущенный файр стал причиной массового побоища. Итог получился не в пользу столичных неженок, которые только корчат из себя футбольных хулиганов.
Витька лежит дома и не может произнести ни слова, а ведь завтра – еще одна боевая встреча с фанатами луцкой «Волыни». Витька беззвучно плачет в подушку, ведь он не может ни пойти покрасоваться своими боевыми ранами и похвастаться победой в родное ПТУ, ни поддержать третий запасной дивизион боевых братьев по клубу (ведь первый и второй лежат в больницах после неравной схватки).
Но внезапно он вспоминает, что на компьютере его старшего брата (который уже перерос стычки фанатов, но иногда все-таки принимает в них участие, потому что футбол – это героин) есть доступ к сайту football.ua и множество других спортивных ресурсов, на которых можно отстаивать честь своего родного клуба хотя бы в словесной форме. Поломанными пальцами сложно нажимать на кнопки, но для Витьки это своего рода воспитание воли. Он соскальзывает с кровати и ползет по полу в соседнюю комнату, потому что футбольная ломка сильнее здравого смысла.
Cultprostir.ua: пожилые интеллигенты
А это – Симона и Захарий. Пара интеллигентов пенсионного возраста, которая вырастила трех детей – двух успешных стартаперов и одного грузчика. С таким потомством можно не беспокоиться о счастливой старости, вот они и не беспокоятся. С выходом на пенсию им захотелось как следует пошуметь и оттянуться после многих лет тихой интеллигентности и родительских практик. Отправив своих чад в плавание по волнам жизни, Симона и Захарий решили полностью окунуться в мир актуального искусства. Пытаясь угнаться за трендами и вкусами двух своих более успешных и продвинутых детей, они попали на очень интересный сайт под названием Cultprostir.ua.
Для двух умниц обилие информации о современной культуре показалось шокирующе огромным – пожилая чета не успевала протирать запотевающие очки и переваривать данные. Спустя какое-то время, посетив все выставки, театральные представления и концерты, которые освещались на платформе, они уменьшили количество заходов на Cultprostir, оставляя себе пространство для отдыха и размышлений.
Когда же Симона и Захарий поделились своей находкой с детишками, те хмыкнули и подарили родителям билеты на концерт модной группы ХЗВ. После посещения концерта Симона и Захарий больше никогда не заходили на сайт Cultprostir, вернувшись к перечитыванию Булгакова с Бродским и Пастернаком, и предварительно попросив сына-грузчика удалить Cultprostir из закладок браузера.
NewsOne: то ли политик, то ли эксперт
Зритель телеканала NewsOne – это молодой человек по имени Валерий, совершенно внезапно решивший связать свою жизнь с политикой. Сейчас ему около 35, он закончил философский факультет и прошел через сотни волонтерских организаций и гражданских инициатив, поскольку девиз Валерия – «за любую движуху». Еще будучи студентом, он участвовал в избирательных кампаниях городских депутатов. Благодаря активности и проницательности Валерия заметили и поручили ему ответственное задание – разносить листовки по квартирам и домам, а не расклеивать их по фонарным столбам.
Каждую задачу Валерий воспринимает как новую ступень к политическому будущему. После окончания университета он вступил в первую попавшуюся партию, где и начал свою карьеру политолога, политика, оратора, активиста, интригана, демагога – именно так ее видит герой, исполняя обязанности мальчика на побегушках. Телеканал NewsOne становится для него главным источником политической информации и точкой зрения, которую Валерий тренируется убедительно выдавать за свою.
Когда-нибудь он случайно подслушает, как депутат будет спорить со своим помощником на острую политическую тему, и, набравшись смелости, подойдет и невероятно дерзко и метко выскажет переиначенную мысль одного из бесконечных политологов телеканала NewsOne. Тогда его заметят, оценят интеллектуальные способности, вспомнят все розданные стратегические листовки и сделают чьей-то правой рукой.
Но сейчас Валерию необходимо забрать из химчистки депутатское белье и бежать на работу в call-центр «Киевстар», поскольку жить ведь на что-то нужно.