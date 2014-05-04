«Гражданская активистка и одержимый пэтэушник»: реальная аудитория украинских СМИ

Рано утром, по пути на работу в штаб организации «Самопомощь», София-Соломия слушает «Радио Эра» и заходит в кофейню для того, чтобы спокойно посидеть в тишине с чашкой латте и банановым фондю. Сегодня ее 40-й день рождения, поэтому она предается воспоминаниям.

1998-й. София-Соломия с отличием заканчивает обучение на факультете культуры и искусств Львовского университета. Она была старостой группы, потом дослужилась до старосты потока и уже на втором курсе подсидела главу студсовета, не только заняв его место, но и добившись его отчисления за отличные от ее мировоззрения взгляды.

2001-й. Она заочно поступает на факультет журналистики (на бюджет) без экзаменов! Ведь благодаря ее преданной работе на ректорат университет смог сэкономить несколько миллионов гривен, отчислив множество бюджетников.

2004-й. София-Соломия работает в штабе Виктора Ющенко во время Оранжевой революции. Туда ее пристроил любящий ректор. Сфера полномочий значительно расширилась, как и ее дорога в светлое украинское будущее.

2017-й. София-Соломия никогда не сидит на месте и постоянно передвигается по стране с различными гражданскими инициативами. Она любит влиять и подстраивать под свою систему координат молодежь, ее часто приглашают в качестве эксперта на радио (особенно ее любят на «Радио Эра») и не носит ничего, кроме вышиванок. Правда, сегодня она обнаружила, что все они постираны.

Прямо в эту минуту она медленно допивает латте и задумчиво смотрит на старую фотографию своих родителей, сидящих перед радиоприемником. Совсем скоро с какого-то митинга должен прийти ее молодой человек, который младше Софии на десять лет. Он подарит ей цветы, они выпьют еще по чашке кофе и снова отправятся в свое агитационно-политическое путешествие по стране с лозунгом Make Ukraine Great Again.