Готовимся к Каннам: в Киеве прошел вечер короткого метра

В кинотеатре «Киевская Русь» состоялась премьера украинских короткометражных фильмов, которые примут участие в Short Film Corner 70-го Каннского фестиваля. Все было почти как в Каннах c поправкой на Русь: звездная тусовка, вечерние платья, коктейли и, конечно же, красная дорожка.
Прежде чем отправится на просмотр шести короткометражных фильмов отечественного производства, публика светски общалась, пила шипучее, томно прогуливалась по красному ковру и фотографировалась у бренд-вола. Среди звезд вечера – известные актеры, режиссеры, продюсеры, медийщики, а также политики и дипломаты. Разумеется, присутствовали и создатели лент, представленных на фестивале.
Насладившись самой большой роскошью - а именно роскошью человеческого общения - гости отправились в кинозал, чтобы первыми увидеть украинские короткометражки-участники Каннского фестиваля.