ТЕЛЕКРИТИКА

Готовимся к Каннам: в Киеве прошел вечер короткого метра

Дуся

В кинотеатре «Киевская Русь» состоялась премьера украинских короткометражных фильмов, которые примут участие в Short Film Corner 70-го Каннского фестиваля. Все было почти как в Каннах c поправкой на Русь: звездная тусовка, вечерние платья, коктейли и, конечно же, красная дорожка.


Прежде чем отправится на просмотр шести короткометражных фильмов отечественного производства, публика светски общалась, пила шипучее, томно прогуливалась по красному ковру и фотографировалась у бренд-вола. Среди звезд вечера – известные актеры, режиссеры, продюсеры, медийщики, а также политики и дипломаты. Разумеется, присутствовали и создатели лент, представленных на фестивале.

Звездные гости, веселые и еще вполне трезвые, охотно улыбаются в объективы фотокамер

Фото: здесь и дальше - Наталья Боровик

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Кажется, он готов сказать «Да!» 

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А шампанское лилось рекой, подготавливая гостей к вкушению духовной пищи

Насладившись самой большой роскошью - а именно роскошью человеческого общения - гости отправились в кинозал, чтобы первыми увидеть украинские короткометражки-участники Каннского фестиваля.

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