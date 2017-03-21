Городские власти снимут новый проморолик к Евровидению

Все мы помним то нелепое презентационное видео Киева к Евровидению, которое опубликовало на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Украины. Оказывается, оно было снято мэром города еще в прошлом году, когда Киев участвовал в конкурсе городов на право принимать Евровидение. Но чудо свершилось – и критика киевлян была услышана.

Как сообщает Strana.ua, мэрия города представит новый ролик не позже третьего мая. Кстати, городской администрации видео обошлось в 270 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок ProZorro.

Ролик будет называться «Eurovision starts in Kyiv». Правда, пока неизвестно, какие именно виды Киева будут использованы в мини-фильме.

«Город Киев должен быть освещен с разнообразным спектром услуг высокого качества для ведения успешного бизнеса и ярких путешествий в города, – говорится в сообщении. – Столица должна быть позиционирована как город с развитой туристической, деловой и гостеприимной инфраструктурой».

Создавать ролик будет ООО «Президент фильм Украина», которое предложило цену на 3,5 тысяч гривен выгоднее, чем конкурент – ФОП О. М. Семикина.

Будем ждать!