Горбунов с младенцем: телеведущий появился на обложке журнала вместе с сыном

Ведущий «1+1» Юрий Горбунов с сыном Иваном снялся для обложки украинского издания Viva! накануне своего дня рождения.
Полтора года назад у Юрия Горбунова и его звездной жены – телеведущей Екатерины Осадчей – родился сын Иван. Ведущие телеканала «1+1» охраняют свою личную жизнь от посторонних глаз, однако для свежего выпуска журнала Viva! сделали исключение.
Горбунов советует всем будущим папам присутствовать на родах: ведь только так можно понять, через что проходит жена в процессе рождения маленького человека. А еще Юрий уверен, что воспитывать детей можно лишь своим правильным примером.
«Ребенок никогда не будет ходить по пешеходному переходу, сколько бы ты ему ни объяснял, если сам бегаешь через дорогу и говоришь ему: «Это только со мной ты так делаешь, а вообще надо переходить по пешеходному переходу», – рассказывает телеведущий. – Твоя жизнь – это пример того, как ребенок будет расти и будет поступать».
Полную версию интервью Юрия Горбунова и фотосессию с его сыном Иваном можно прочесть в печатном выпуске Viva!, который уже поступил в продажу.