Горбунов с младенцем: телеведущий появился на обложке журнала вместе с сыном

Горбунов советует всем будущим папам присутствовать на родах: ведь только так можно понять, через что проходит жена в процессе рождения маленького человека. А еще Юрий уверен, что воспитывать детей можно лишь своим правильным примером.

«Ребенок никогда не будет ходить по пешеходному переходу, сколько бы ты ему ни объяснял, если сам бегаешь через дорогу и говоришь ему: «Это только со мной ты так делаешь, а вообще надо переходить по пешеходному переходу», – рассказывает телеведущий. – Твоя жизнь – это пример того, как ребенок будет расти и будет поступать».

Полную версию интервью Юрия Горбунова и фотосессию с его сыном Иваном можно прочесть в печатном выпуске Viva!, который уже поступил в продажу.