Горбунов публично посмеется над опасной поклонницей

В новом выпуске Горбунов продолжит шутить на тему семейных взаимоотношений со своей женой - телеведущей Екатериной Осадчей - и поделится курьезными моментами, которые случались с ним во время работы.

«Для любого артиста гастроли — это не только заработок, но и возможность завести новые знакомства. Но иногда они могут быть очень опасными. Убедился лично», — признается телеведущий.

В скетче вместе с Юрием появится чудачка Марина с Дендюрки, которая проникла в его гримерную и пытается доказать, что у них с Юрой уже есть взрослый сын.

Также в юмористическом шоу Горбунова покажут сценку, в которой мужчины соберутся в группы сопротивления и попытаются побороть матриархат, наказав «подкаблучников».

Среди актеров "#шоуюры" - украинская пародистка и актриса Инна Приходько, один из авторов идеи и главный сценарист комедийного сериала «Последний солдат» Николай Куцик, сценарист «Село на миллион-2» Ярослав Стень, стендап-комик Максим Кравец, а также Юрий Король, Богдан Гациляк и Арам Арзуманян.