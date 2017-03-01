Горбунов дал повод для слухов о беременности Дорофеевой

Шум и гам вокруг телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей не утихает уже который день. И неудивительно, ведь буквально вчера пара официально подтвердила, что они теперь муж и жена.
Телеведущие больше не могли скрывать свои отношения, ведь масштабы любопытства поклонников выросли настолько, что запрос в Google об их романе стал одним из топовых.
Но на этом Горбунов не остановился и решил подлить масла в огонь на тему беременности Нади Дорофеевой из группы «Время и Стекло». Шах и мат!
Вот такой снимок опубликовал телеведущий на своей страничке в Instagram. Похоже, что Осадчей было мало. Шучу!
Заглавное фото: Максим Лисовой