Google разместил опрос о самом красивом ребенке в статье о детском насилии

Читателям сайта региональной газеты Gazette Live было предложено выбрать изображение ребенка, который им больше всего понравился, чтобы получить доступ к статье о расследованиях сексуального насилия над детьми.
По словам издания, это произошло из-за автоматического алгоритма, который отвечает за размещение платных опросов от Google.
На конфуз обратил внимание репортер Times Алексис Мостром. После того как он опубликовал скриншот в Twitter, редакторы Gazette Live убрали скрипт и извинились перед читателями. Несмотря на это, десятки читателей издания успели поучаствовать в опросе.
Google Survey – это маркетинговый инструмент, который за плату помогает компаниям собирать интересующую их информацию с самых разных ресурсов.