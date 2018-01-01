Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»

Первый выпуск проекта «Танці з зірками» вызвал бурные обсуждения в сети. Пользователи были шокированы чересчур откровенным танцем Николая Тищенко и NANA, которая выступила в образе полуобнаженной «суши-girl». А в поддержку солистки группы «НеАнгелы» Славы Каминской, которая во время подготовки к шоу травмировала спину и не смогла выступить в первом эфире, в интернете даже завели специальный хештег #слававыздоравливай.

У вас есть возможность посмотреть все выступления артистов и отдать свой голос за лучший танец первого прямого эфира шоу «Танці з зірками».