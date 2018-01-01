ТЕЛЕКРИТИКА

Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»

Дуся

26 августа на телеканале «1+1» состоялась долгожданная премьера главного танцевального шоу страны – «Танці з зірками». Зрители наконец узнали, кто достался в партнеры звездным участникам, а также увидели первые танцевальные попытки артистов. Предлагаю вам посмотреть все зажигательные танцы и выбрать ту пару, которая, по вашему мнению, лучше всех выступила на паркете легендарного шоу.


Первый выпуск проекта «Танці з зірками» вызвал бурные обсуждения в сети. Пользователи были шокированы чересчур откровенным танцем Николая Тищенко и NANA, которая выступила в образе полуобнаженной «суши-girl». А в поддержку солистки группы «НеАнгелы» Славы Каминской, которая во время подготовки к шоу травмировала спину и не смогла выступить в первом эфире, в интернете даже завели специальный хештег #слававыздоравливай.

У вас есть возможность посмотреть все выступления артистов и отдать свой голос за лучший танец первого прямого эфира шоу «Танці з зірками».

Денис Беринчик и Катерина Белявская – Аргентинское танго

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Иракли Макацария и Яна Заец – Пасодобль

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Леся Никитюк и Максим Ежов – Фристайл

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Анита Луценко и Александр Прохоров – Контемпорари

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Маша Ефросинина и Максим Леонов – Румба

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Павел Зибров и Мария Шмелева – Вальс

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Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – Джайв

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Злата Огневич и Дмитрий Жук – Модерн

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Павел Вишняков и Юля Сахневич – Танго

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Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин – Вальс

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Николай Тищенко и NANA – Сальса

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Руслан Сеничкин и Яна Цибульская – Хип-хоп

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