Голосование: лучшее телешоу независимой Украины

В честь Дня независимости Украины я решила вспомнить разные популярные телешоу на украинском телевидение и выяснить, какие из них наш народ считает самыми успешными и запоминающимися.

Принцип простой. Двадцать шоу, которые потрясли страну. Ну или не потрясли, а просто хорошо запомнились, стали знаковыми в своем жанре. Некоторые из них выходят и сейчас, некоторых нет на экранах уже 20 лет. Вот и выясним, есть ли у зрителей ностальгия по старым временам или современные передачи их полностью устраивают. Поехали!

«Шоу довгоносиків» («1+1» (УТ-2), «Інтер», СТБ)

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Наш «Монти Пайтон». Вряд ли нуждается в особом представлении. На экранах его нет уже почти 20 лет, в 1999 года наступил апофеоз оглушительного фиаско, и шоу закрыли. Но фразы оттуда до сих пор остаются мемами для людей, которые помнят. После «Шоу довгоносиків» у Виктора Андриенко сотоварищи были другие юмористические проекты, но успеха первого и главного проекта они так и не повторили.

«Фабрика зірок» («Новий канал»)

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Одно из ключевых реалити-шоу для современного украинского шоу-бизнеса. Не все выпускники «Фабрики» стали звездами, да и шоу прекратило свое существование 8 лет назад. Но многие имена, тот же Макс Барских, до сих пор на слуху. А уж популярность у этого музыкального реалити была запредельная.

«Україна має талант» (СТБ)

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Талант-шоу, которое действительно смотрела вся страна. Последние два сезона, посвященные детям, были уже не такими популярными, но и свои годы триумфа у «Україна має талант» были. А уже первый сезон, который вел Игорь Кондратюк, в 2009 году стал настоящей бомбой.

«Голос країни» («1+1»)

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Вокальное телешоу, которое пережило уже восемь сезонов и не думает останавливаться, с начала июля этого года вовсю идут кастинги на девятый. Одно из самих популярных шоу страны на данный момент, поэтому без него этот список никак не мог обойтись.

«Х-фактор» (СТБ)

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Прямой конкурент предыдущего номинанта, правда с немного другими правилами. В этом году шоу также продлено на девятый сезон. Исходя из его популярности, не включить его в список также не было никакой возможности.

«Танці з зірками» («1+1»)

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Танцевальное шоу, в этом году ожидается п’ятий сезон. Танцы любят все, звезд тоже, поэтому в популярности этого шоу сомневаться не приходится. Несмотря на все скандалы, которые это шоу периодически окружают.

«Табу» («1+1»)

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Легендарная передача ведущего Николая Вересня, появившаяся на экранах в 1997 году. Первое время была чистым интервью с острыми вопросами одному гостю (примечание для юного поколения: вот как «вДудь», только не на YouTube, никакого YouTube тогда не было). Впоследствии превратилась в ток-шоу с двумя гостями и реакцией публики на их высказывания.

«Орел и решка» («Інтер»)

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Шоу о путешествиях. Двое ведущих отправляются в один из городов мира, а дальше жребий решает, кто из них проживет там выходные на 100 долларов США, а кто может тратить деньги без ограничений. Продолжает выходить и сейчас, а высшего пика популярности достигло в том время, когда одной из ведущих была обаятельная и харизматичная Регина Тодоренко.

«Галопом по Європах» (ICTV)

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Классическое для украинского телевидения шоу о путешествиях, ведущим которого был Игорь Пелых. Было суперпоплярным, но в 2009 году Пелых трагически погиб в автокатастрофе, и шоу прекратило свое существование. Во многом «Галопом по Європах» до сих пор остается золотым стандартом своего жанра.

«Танцюють всі!» (СТБ)

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Танцевальное шоу, но уже без звёзд. Точнее, звёзды-то есть, но они не танцуют, а судят участников, которые пытаются доказать, что умеют танцевать. Шоу пережило девять сезонов и закрылось в 2016 году.

«Територія А» (ICTV)

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Легендарный хит-парад украинской музыки, которые за годы существования включал в себя передачи и шоу в самых разных форматах. За пять лет существование вышло более 5000 выпусков и к 2000 году передача была абсолютно культовой. Если вы вдруг не можете вспомнить эту передачу, то наберите в Google «Аква Віта» или «Фантом 2». И начинайте ностальгировать.

«Караоке на Майдані» («Інтер», «1+1», СТБ)

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Шоу-долгожитель украинского телевидения, на экранах с 1999 года. За это время менялись каналы и нюансы правил шоу, но главное оставалось неизменным – ведущий поет песню вместе с простыми прохожими в самом центре Киева, а потом отбирается потенциальных победителей.

«Кохана ми вбиваємо дітей» (СТБ)

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В принципе, на этом месте могло быть любое из шоу ведущего Дмитрия Карпачева, но я выбрала именно это, как самое горячее и запоминающееся. Гнев, боль, жалость, безудержная радость – это, и многие другие эмоции переживали зрители, когда смотрели эту передачу. А для чего ещё существует телевидение, если не брать в расчет политическую агитацию?

«Від пацанки до панянки» (СТБ)

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Относительно новое для нашего телевидения шоу, в этом году вышел третий сезон. Учитывая, как быстро участницы этого шоу, пытающиеся изжить плохие привычки и преодолеть инерцию быта, становились народными героинями, не попасть в мой список оно не могло. А третьего сезона его ещё и ведет Ольга Фреймут, что автоматически делает «Від пацанки до панянки» скандальным.

«Ревізор» («Новий канал»)

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И снова Фреймут, которая вела первые четыре сезона этого шоу и сделала его популярным. Резонансная передача, которая надолго отбивала желание посещать заведения общепита. А уж выпуски, в которых владельцы ресторанов с тараканами пытались выгнать съемочную группу – просто бесценны.

«Голі та смішні» (ICTV)

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Классическая скрытая камера из Одессы, от авторов «Джентльмен-шоу». Правда, говорят, что шоу полностью постановочное и все участники – это актеры, которые в курсе происходящего. Ну и что? В конце концов соль этого шоу не в розыгрыше, а в демонстрации того самого голого тела в смешной ситуации.

«Прихована камера» («Інтер»)

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Тоже скрытая камера, но, во-первых, первая в своем роде на украинском телевидении, а во-вторых, без оголенных тел, на чистом юморе. А ещё и ведущим был заслуженный комик страны Сергей Сивохо. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера

«СВ-шоу» («1+1»)

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Шоу, которая по легендарности вряд ли уступает «Шоу довгоносиків». Андрей Данилко, в образе Верки Сердючки, безмолвная помощница Геля и гость, приглашенный в студию, стилизованную под. железнодорожный вагон. Ничего подобного на телевидении сейчас нет.

«Вечерний квартал» («Интер», «1+1»)

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Странно было бы говорить о украинских развлекательных шоу и не упомянуть проекты студии «Квартал-95». В формате «Вечернего» шоу выходит с 2005 года и даже не думает сбавлять обороты. Да что я вам рассказываю, вы его и так сто раз видели.

«Арґумент-кіно» («1+1»)

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Передача, которая, казалось бы, не совсем подходит по формату к нашему списку. Но, во-первых, «Арґумент-кіно» - это официальный долгожитель-рекордсмен украинского ТВ. А, во-вторых, вряд ли найдется зритель, который не знает её ведущего Владимира Войтенко. Так что, по выслуге лет «Арґумент-кіно» завершает мой список.