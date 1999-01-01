Голосование: лучшее телешоу независимой Украины

В честь Дня независимости Украины я решила вспомнить разные популярные телешоу на украинском телевидение и выяснить, какие из них наш народ считает самыми успешными и запоминающимися.
Принцип простой. Двадцать шоу, которые потрясли страну. Ну или не потрясли, а просто хорошо запомнились, стали знаковыми в своем жанре. Некоторые из них выходят и сейчас, некоторых нет на экранах уже 20 лет. Вот и выясним, есть ли у зрителей ностальгия по старым временам или современные передачи их полностью устраивают. Поехали!
«Шоу довгоносиків» («1+1» (УТ-2), «Інтер», СТБ)
Наш «Монти Пайтон». Вряд ли нуждается в особом представлении. На экранах его нет уже почти 20 лет, в 1999 года наступил апофеоз оглушительного фиаско, и шоу закрыли. Но фразы оттуда до сих пор остаются мемами для людей, которые помнят. После «Шоу довгоносиків» у Виктора Андриенко сотоварищи были другие юмористические проекты, но успеха первого и главного проекта они так и не повторили.
«Фабрика зірок» («Новий канал»)
Одно из ключевых реалити-шоу для современного украинского шоу-бизнеса. Не все выпускники «Фабрики» стали звездами, да и шоу прекратило свое существование 8 лет назад. Но многие имена, тот же Макс Барских, до сих пор на слуху. А уж популярность у этого музыкального реалити была запредельная.
«Україна має талант» (СТБ)
Талант-шоу, которое действительно смотрела вся страна. Последние два сезона, посвященные детям, были уже не такими популярными, но и свои годы триумфа у «Україна має талант» были. А уже первый сезон, который вел Игорь Кондратюк, в 2009 году стал настоящей бомбой.
Вокальное телешоу, которое пережило уже восемь сезонов и не думает останавливаться, с начала июля этого года вовсю идут кастинги на девятый. Одно из самих популярных шоу страны на данный момент, поэтому без него этот список никак не мог обойтись.
Прямой конкурент предыдущего номинанта, правда с немного другими правилами. В этом году шоу также продлено на девятый сезон. Исходя из его популярности, не включить его в список также не было никакой возможности.
«Танці з зірками» («1+1»)
Танцевальное шоу, в этом году ожидается п’ятий сезон. Танцы любят все, звезд тоже, поэтому в популярности этого шоу сомневаться не приходится. Несмотря на все скандалы, которые это шоу периодически окружают.
Легендарная передача ведущего Николая Вересня, появившаяся на экранах в 1997 году. Первое время была чистым интервью с острыми вопросами одному гостю (примечание для юного поколения: вот как «вДудь», только не на YouTube, никакого YouTube тогда не было). Впоследствии превратилась в ток-шоу с двумя гостями и реакцией публики на их высказывания.
Шоу о путешествиях. Двое ведущих отправляются в один из городов мира, а дальше жребий решает, кто из них проживет там выходные на 100 долларов США, а кто может тратить деньги без ограничений. Продолжает выходить и сейчас, а высшего пика популярности достигло в том время, когда одной из ведущих была обаятельная и харизматичная Регина Тодоренко.
«Галопом по Європах» (ICTV)
Классическое для украинского телевидения шоу о путешествиях, ведущим которого был Игорь Пелых. Было суперпоплярным, но в 2009 году Пелых трагически погиб в автокатастрофе, и шоу прекратило свое существование. Во многом «Галопом по Європах» до сих пор остается золотым стандартом своего жанра.
Танцевальное шоу, но уже без звёзд. Точнее, звёзды-то есть, но они не танцуют, а судят участников, которые пытаются доказать, что умеют танцевать. Шоу пережило девять сезонов и закрылось в 2016 году.
Легендарный хит-парад украинской музыки, которые за годы существования включал в себя передачи и шоу в самых разных форматах. За пять лет существование вышло более 5000 выпусков и к 2000 году передача была абсолютно культовой. Если вы вдруг не можете вспомнить эту передачу, то наберите в Google «Аква Віта» или «Фантом 2». И начинайте ностальгировать.
«Караоке на Майдані» («Інтер», «1+1», СТБ)
Шоу-долгожитель украинского телевидения, на экранах с 1999 года. За это время менялись каналы и нюансы правил шоу, но главное оставалось неизменным – ведущий поет песню вместе с простыми прохожими в самом центре Киева, а потом отбирается потенциальных победителей.
«Кохана ми вбиваємо дітей» (СТБ)
В принципе, на этом месте могло быть любое из шоу ведущего Дмитрия Карпачева, но я выбрала именно это, как самое горячее и запоминающееся. Гнев, боль, жалость, безудержная радость – это, и многие другие эмоции переживали зрители, когда смотрели эту передачу. А для чего ещё существует телевидение, если не брать в расчет политическую агитацию?
«Від пацанки до панянки» (СТБ)
Относительно новое для нашего телевидения шоу, в этом году вышел третий сезон. Учитывая, как быстро участницы этого шоу, пытающиеся изжить плохие привычки и преодолеть инерцию быта, становились народными героинями, не попасть в мой список оно не могло. А третьего сезона его ещё и ведет Ольга Фреймут, что автоматически делает «Від пацанки до панянки» скандальным.
«Ревізор» («Новий канал»)
И снова Фреймут, которая вела первые четыре сезона этого шоу и сделала его популярным. Резонансная передача, которая надолго отбивала желание посещать заведения общепита. А уж выпуски, в которых владельцы ресторанов с тараканами пытались выгнать съемочную группу – просто бесценны.
Классическая скрытая камера из Одессы, от авторов «Джентльмен-шоу». Правда, говорят, что шоу полностью постановочное и все участники – это актеры, которые в курсе происходящего. Ну и что? В конце концов соль этого шоу не в розыгрыше, а в демонстрации того самого голого тела в смешной ситуации.
«Прихована камера» («Інтер»)
Тоже скрытая камера, но, во-первых, первая в своем роде на украинском телевидении, а во-вторых, без оголенных тел, на чистом юморе. А ещё и ведущим был заслуженный комик страны Сергей Сивохо. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера
Шоу, которая по легендарности вряд ли уступает «Шоу довгоносиків». Андрей Данилко, в образе Верки Сердючки, безмолвная помощница Геля и гость, приглашенный в студию, стилизованную под. железнодорожный вагон. Ничего подобного на телевидении сейчас нет.
«Вечерний квартал» («Интер», «1+1»)
Странно было бы говорить о украинских развлекательных шоу и не упомянуть проекты студии «Квартал-95». В формате «Вечернего» шоу выходит с 2005 года и даже не думает сбавлять обороты. Да что я вам рассказываю, вы его и так сто раз видели.
Передача, которая, казалось бы, не совсем подходит по формату к нашему списку. Но, во-первых, «Арґумент-кіно» - это официальный долгожитель-рекордсмен украинского ТВ. А, во-вторых, вряд ли найдется зритель, который не знает её ведущего Владимира Войтенко. Так что, по выслуге лет «Арґумент-кіно» завершает мой список.
Для коллажа были использованы кадры:
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/s-dnem-rozhdeniya-chuvak-kuzma-kotorogo-vy-ne-znali.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
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