Голосование: кто станет победителем нового сезона «Танців з зірками»?

Спорить не о чем: «Танці з зірками» уже пятую неделю сохраняют первенство по телесмотрению среди новых проектов, которые запустились в эфир в осеннем сезоне. Я также пристально наблюдаю за танцевальными баталиями но, если честно, выбрать одного фаворита мне пока сложно. А поэтому, я подключаю коллективный разум – моих читателей.
Сейчас в проекте «Танці з зірками» осталось 9 пар. Уже в это воскресенье одна из них по решению зрителей будет вынуждена покинуть проект. Таким образом, количество пар с каждой неделей будет уменьшаться до тех пор, пока не останутся они – победители нового сезона «Танці з зірками».
Как вы думаете, кто ими будет?
Добавлю, проект «Танці з зірками» можно посмотреть по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1».