Голосование: кто станет победителем нового сезона «Танців з зірками»?

Сейчас в проекте «Танці з зірками» осталось 9 пар. Уже в это воскресенье одна из них по решению зрителей будет вынуждена покинуть проект. Таким образом, количество пар с каждой неделей будет уменьшаться до тех пор, пока не останутся они – победители нового сезона «Танці з зірками».

Как вы думаете, кто ими будет?