Голосование: кто победит на проекте «Танці з зірками»?

Итак, для тех, кто отчаянно игнорировал события на проекте «Танці з зірками», я напомню, что после четвертьфинала (12-го прямого эфира) осталось четыре пары – Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин, Иракли Макацария и Яна Заец, а также «багиня паркета» (Леся Никитюк) и Максим Ежов.

Почему эфиров осталось два, а пар четыре? После разговора с создателями проекта уверена, нас ждет неожиданное решение сложившийся проблемы. А пока давайте проголосуем, кто победит на проекте «Танці з зірками»?

Не беспокойтесь, итоги голосования я сообщу к концу недели.