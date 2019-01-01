ТЕЛЕКРИТИКА

Голосование: кто победит на проекте «Танці з зірками»?

Выбери уже наконец-то свою любимую парочку!

Дуся

Гадать уже нет сил – пора выбирать. Ведь, согласитесь, исход прямых эфиров «Танців із зірками» в этом году предугадать не получалось даже у самых опытных телезрителей. Может, к финалу все станет куда яснее?


Итак, для тех, кто отчаянно игнорировал события на проекте «Танці з зірками», я напомню, что после четвертьфинала (12-го прямого эфира) осталось четыре пары – Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин, Иракли Макацария и Яна Заец, а также «багиня паркета» (Леся Никитюк) и Максим Ежов.

Почему эфиров осталось два, а пар четыре? После разговора с создателями проекта уверена, нас ждет неожиданное решение сложившийся проблемы. А пока давайте проголосуем, кто победит на проекте «Танці з зірками»?

Не беспокойтесь, итоги голосования я сообщу к концу недели.

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