Голосование: кто победит на проекте «Танці з зірками»?

Гадать уже нет сил – пора выбирать. Ведь, согласитесь, исход прямых эфиров «Танців із зірками» в этом году предугадать не получалось даже у самых опытных телезрителей. Может, к финалу все станет куда яснее?
Итак, для тех, кто отчаянно игнорировал события на проекте «Танці з зірками», я напомню, что после четвертьфинала (12-го прямого эфира) осталось четыре пары – Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин, Иракли Макацария и Яна Заец, а также «багиня паркета» (Леся Никитюк) и Максим Ежов.
Почему эфиров осталось два, а пар четыре? После разговора с создателями проекта уверена, нас ждет неожиданное решение сложившийся проблемы. А пока давайте проголосуем, кто победит на проекте «Танці з зірками»?
Не беспокойтесь, итоги голосования я сообщу к концу недели.