«Голос країни 7»: слезы Кати Чили и хит Джорджа Майкла в оперном исполнении

Друзья, вчера на шоу «Голос країни 7» завершился один из самых тяжелых этапов проекта – «нокауты». По его результатам стали известны имена всех участников, которым посчастливилось попасть в прямые эфиры.
Участники команд Джамалы и Тины Кароль выступали сольно, после чего тренер определял, на какой из четырех стульев его посадить. Напомню, особенность «нокаутов» и главная задача конкурсанта на этом этапе – удержаться на красном стуле.
Трогательным исполнением песни Тины Кароль «Помню» впечатлила зрителей участница команды Джамалы Наиле Ибраимова. Девушка – землячка Джамалы. На слепых прослушиваниях Наиле призналась, что очень переживает из-за ситуации, в которую попал ее Крым. Ее семья постоянно ссорится, обсуждая политические вопросы. Исполнив песню «Помню», девушка сказала, что думала о своей родной земле. Тренер высоко оценила профессиональный рост участницы на проекте и посадила ее на первый стул, в результате чего Наиле прошла в прямые эфиры проекта.
Подвинула всех конкуренток на красных стульях участница команды Джамалы Анна Кукса из Житомира. Девушка исполнила песню «Ой, заграли музики» Квитки Цисык в современной интерпретации, чем заслужила восхищение Потапа.
«Твое выступление – это конфетка! – сказал Потап. – У тебя большое будущее. Вне зависимости от решения Джамалы, ты уже можешь пробовать себя в большом шоу-бизнесе».
Запомнилась ярким выступлением на «нокаутах» участница команды Тины Кароль Анастасия Малашкевич из Беларуси, которую конкуренты по команде называют Фирмачкой академического пения. Девушка выбрала песню Джорджа Майкла «Jesus To A Child», которую спела в оперной манере.
«Вы потрясающе находите себя в поп-музыке, несмотря на свой академический вокал, – сказал Потап. – Я очень хотел бы, чтобы вы продолжили участие в проекте».
Тина Кароль также высоко оценила выступление Анастасии и подарила ей билет в прямые эфиры шоу.
Главной интригой эпизода был результат выступления священника Александра Клименко из команды Тины Кароль. Участник покорил сердца всех тренеров и зрителей проникновенным исполнением песни группы «Океан Ельзи» «Мить», а Катю Чили растрогал до слез.
«Вы – человек, который обладает невероятным голосом, думает на сцене о каждом слове, – отметил Сергей Бабкин. – Это было так проникновенно, так искренне».
Тина Кароль прислушалась к мнению зрителей в зале, которые подсказывали ей посадить Александра на первый стул. В результате участник попал в четвертьфинал.
Таким образом, в прямые эфиры седьмого сезона проекта попали Анна Кукса, Яна Блиндер, Наиле Ибраимова и Ольга Богатыренко из команды Джамалы. А из команды Тины Кароль – Александр Клименко, Катя Чили, Анастасия Малашкевич и Галина Шкода.
Заглавное фото: 1plus1.ua