«Голос країни 7»: слезы Кати Чили и хит Джорджа Майкла в оперном исполнении

Участники команд Джамалы и Тины Кароль выступали сольно, после чего тренер определял, на какой из четырех стульев его посадить. Напомню, особенность «нокаутов» и главная задача конкурсанта на этом этапе – удержаться на красном стуле.

Трогательным исполнением песни Тины Кароль «Помню» впечатлила зрителей участница команды Джамалы Наиле Ибраимова. Девушка – землячка Джамалы. На слепых прослушиваниях Наиле призналась, что очень переживает из-за ситуации, в которую попал ее Крым. Ее семья постоянно ссорится, обсуждая политические вопросы. Исполнив песню «Помню», девушка сказала, что думала о своей родной земле. Тренер высоко оценила профессиональный рост участницы на проекте и посадила ее на первый стул, в результате чего Наиле прошла в прямые эфиры проекта.