«Голос країни 7» с молитвой: как победил священник

Впервые на шоу «Голос країни» победил батюшка. Победа отца Александра Клименко, на мой взгляд, показала, что наши люди соскучились по миру и теплоте, для них сейчас особенно важны простые ценности, о которых, собственно, и пел отец Александр. За него проголосовало большинство украинцев.
Вся страна наблюдала, как в финальном поединке «Голосу країни 7» сошлись Вера Кекелия (команда Сергея Бабкина), Ингрет Костенко (команда Потапа), Анна Кукса (команда Джамалы), и Александр Клименко (команда Тины Кароль). Пожалуй, победа священника УПЦ (служит в храме села Недра недалеко от городка Березань, а также в березанской колонии) вызвала наибольший резонанс за все семь сезонов проекта. Волнение началось еще на Пасху, когда из шоу выбыла Катя Chilly, получив всего семь процентов зрительских голосов, а вчера соцсети буквально взорвались. Одни радуются, другие критикуют, мол, все и так заранее знали, что победит священник, как грамотно все продумано и так далее. Сам же отец Александр из-за этого не расстраивается: ему приятнее читать о себе критические отзывы. «Для меня похвала губительнее, чем критика», – признался он в одном из интервью. Ниже – фоторепортаж из зала (прямой эфир и бэкстейдж), в котором мы собрали самые яркие моменты финала седьмого сезона «Голосу».
Финал открыла подопечная Сергея Бабкина, бывшая солистка группы «А.R.М.I.A.» Вера Кекелия, которая исполнила песню «Океану Ельзи» «Майже весна». Зрители перешептывались: трудно не восхититься вокалом Веры.
А вот Анна Кукса из команды Джамалы особого восторга не вызвала. Девушка исполнила народную песню, с которой Джа когда-то победила на «Новой волне». На мой взгляд, Анна, по сравнению с предыдущей исполнительницей, смотрелась немного неуверенно. Она стала первой, кто покинул финал.
Молоденькая подопечная Потапа Ингрет Костенко спела «Несе Галя воду» в очень оригинальной трактовке. Отца девушки недавно забрали на фронт, но он специально приехал на финал.
Отец Александр Клименко и «Чорнобривці» Назария Яремчука сорвали овации зала.
А сейчас начнется самое волнующее: из четырех участников останутся трое.
Следующий этап – дуэты участников «Голосу країни» с тренерами. Сергей Бабкин и Вера Кекелия спели «Вставай, солнце», написанную бывшим музыкантом «Скрябина» Андреем Пидлужным. Потап с Ингрет экспериментировали: они вышли за рамки формата с «Менуэтами» группы «Юркеш». Получилось весьма забавно. А Тина Кароль и Александр Клименко в два голоса практически в полной темноте исполнили песню Тины «Твої гріхи».
В этот раз проект покинула Вера Кекелия.
Во время десятиминутного перерыва тренеры никуда не выходили, их гримировали прямо на сцене. Там же они фотографировались с поклонниками.
В финале выступали и сами тренеры с новыми песнями. Потап вышел на сцену с группой Mozgi, Сергей Бабкин исполнил композицию «Привіт, Бог», написанную им во время участия в шоу, а Тина Кароль презентовала хит «Я не перестану» с эпатажным номером, в конце которого сожгла стул.
Сейчас будет самый напряженный и, наверное, грустный момент: Александр Клименко VS Ингрет Костенко. Останется только один.
Конечно же, у нас еще припасено для вас эксклюзивное интервью с победителем, в котором он ответил на пикантные вопросы. Отец Александр Клименко рассказал, по поводу чего он спорил с Тиной Кароль, как распорядится главным призом проекта (квартирой в Киеве) и зачем ему карьера певца.