ТЕЛЕКРИТИКА

«Голос країни 7» с молитвой: как победил священник

Мы сделали подборку самых волнительных моментов финала

Дуся

Впервые на шоу «Голос країни» победил батюшка. Победа отца Александра Клименко, на мой взгляд, показала, что наши люди соскучились по миру и теплоте, для них сейчас особенно важны простые ценности, о которых, собственно, и пел отец Александр. За него проголосовало большинство украинцев.


Вся страна наблюдала, как в финальном поединке «Голосу країни 7» сошлись Вера Кекелия (команда Сергея Бабкина), Ингрет Костенко (команда Потапа), Анна Кукса (команда Джамалы), и Александр Клименко (команда Тины Кароль). Пожалуй, победа священника УПЦ (служит в храме села Недра недалеко от городка Березань, а также в березанской колонии) вызвала наибольший резонанс за все семь сезонов проекта. Волнение началось еще на Пасху, когда из шоу выбыла Катя Chilly, получив всего семь процентов зрительских голосов, а вчера соцсети буквально взорвались. Одни радуются, другие критикуют, мол, все и так заранее знали, что победит священник, как грамотно все продумано и так далее. Сам же отец Александр из-за этого не расстраивается: ему приятнее читать о себе критические отзывы. «Для меня похвала губительнее, чем критика», – признался он в одном из интервью. Ниже – фоторепортаж из зала (прямой эфир и бэкстейдж), в котором мы собрали самые яркие моменты финала седьмого сезона «Голосу».

Больше всех из тренеров, пожалуй, волновалась Тина Кароль

Фото: тут и далее Наталья Боровик

Тина о чем-то советовалась со своим пресс-атташе Павлом Орловым

Обычно очень разговорчивый Потап был на своей волне

Эмоциональная Джамала перед эфиром, наоборот, казалась спокойнее обычного. Кстати, на финал из Крыма приехали родители певицы, которые сидели в зале

«Самый мужественный, самый сексуальный мужчина и последний романтик нашего шоу-бизнеса», как представили Сергея Бабкина на шоу, беседовал с креативным продюсером «Голосу» Владимиром Завадюком

А ведущие проекта Катя Осадчая и Юрий Горбунов общались с генеральным продюсером «1+1 Продакшн» Викторией Лезиной

Финал открыла подопечная Сергея Бабкина, бывшая солистка группы «А.R.М.I.A.» Вера Кекелия, которая исполнила песню «Океану Ельзи» «Майже весна». Зрители перешептывались: трудно не восхититься вокалом Веры.

Вера Кекелия, бесспорно, сильная вокалистка

А вот Анна Кукса из команды Джамалы особого восторга не вызвала. Девушка исполнила народную песню, с которой Джа когда-то победила на «Новой волне». На мой взгляд, Анна, по сравнению с предыдущей исполнительницей, смотрелась немного неуверенно. Она стала первой, кто покинул финал.

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Молоденькая подопечная Потапа Ингрет Костенко спела «Несе Галя воду» в очень оригинальной трактовке. Отца девушки недавно забрали на фронт, но он специально приехал на финал.

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Отец Александр Клименко и «Чорнобривці» Назария Яремчука сорвали овации зала.

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А сейчас начнется самое волнующее: из четырех участников останутся трое.

Оглашение первых результатов. Сейчас проект покинет подопечная Джамалы

Следующий этап – дуэты участников «Голосу країни» с тренерами. Сергей Бабкин и Вера Кекелия спели «Вставай, солнце», написанную бывшим музыкантом «Скрябина» Андреем Пидлужным. Потап с Ингрет экспериментировали: они вышли за рамки формата с «Менуэтами» группы «Юркеш». Получилось весьма забавно. А Тина Кароль и Александр Клименко в два голоса практически в полной темноте исполнили песню Тины «Твої гріхи».

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В этот раз проект покинула Вера Кекелия.

Во время десятиминутного перерыва тренеры никуда не выходили, их гримировали прямо на сцене. Там же они фотографировались с поклонниками.

В перерыве красавица-Тина с удовольствием позировала фотографам

А Сергей Бабкин общался с юными поклонницами. Теперь ему можно расслабиться: осталось только два участника – из команды Тины Кароль и Потапа

В финале выступали и сами тренеры с новыми песнями. Потап вышел на сцену с группой Mozgi, Сергей Бабкин исполнил композицию «Привіт, Бог», написанную им во время участия в шоу, а Тина Кароль презентовала хит «Я не перестану» с эпатажным номером, в конце которого сожгла стул.

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Сейчас будет самый напряженный и, наверное, грустный момент: Александр Клименко VS Ингрет Костенко. Останется только один.

Оставшись в музыкальном поединке с отцом Александром, Ингрет Костенко завоевала поддержку тренеров. Джамала и Бабкин прямо во время эфира признались, что отдали свои голоса за нее. Тина сказала, что Костенко однозначно заслуживает внимания всей страны. А Потап просто признался: «Я очень тебя люблю!»

Отец Александр исполнил песню «Материнська любов». Когда я обернулась и посмотрела на реакцию зала, сразу поняла, что он победит

Так и получилось. Объявление результатов

Несмотря на второе место Ингрет Костенко тоже была счастлива. С ней священник поделился призом: отдал ротацию песни по радио и бесплатную съемку клипа

Сразу после эфира

Конечно же, у нас еще припасено для вас эксклюзивное интервью с победителем, в котором он ответил на пикантные вопросы. Отец Александр Клименко рассказал, по поводу чего он спорил с Тиной Кароль, как распорядится главным призом проекта (квартирой в Киеве) и зачем ему карьера певца.



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