«Голос країни 7» с молитвой: как победил священник

Вся страна наблюдала, как в финальном поединке «Голосу країни 7» сошлись Вера Кекелия (команда Сергея Бабкина), Ингрет Костенко (команда Потапа), Анна Кукса (команда Джамалы), и Александр Клименко (команда Тины Кароль). Пожалуй, победа священника УПЦ (служит в храме села Недра недалеко от городка Березань, а также в березанской колонии) вызвала наибольший резонанс за все семь сезонов проекта. Волнение началось еще на Пасху, когда из шоу выбыла Катя Chilly, получив всего семь процентов зрительских голосов, а вчера соцсети буквально взорвались. Одни радуются, другие критикуют, мол, все и так заранее знали, что победит священник, как грамотно все продумано и так далее. Сам же отец Александр из-за этого не расстраивается: ему приятнее читать о себе критические отзывы. «Для меня похвала губительнее, чем критика», – признался он в одном из интервью. Ниже – фоторепортаж из зала (прямой эфир и бэкстейдж), в котором мы собрали самые яркие моменты финала седьмого сезона «Голосу».