«Голос країни 7»: Потап и его команда сделали кавер на «Тает лед» группы «Грибы»

По правилам шоу каждый из тренеров вместе со своими полуфиналистами исполнил песню в составе трио: Сергей Бабкин с участницами своей команды спел авторскую песню «Забери», Джамала – композицию Кристины Агилеры «Beautiful», Тина Кароль – песню на слова Тараса Шевченко «Думи, мої думи», а Потап – хит группы «Грибы» «Тает лед». Да-да, и такое возможно в прямом эфире главного вокального шоу страны. Смотрим!