ТЕЛЕКРИТИКА

«Голос країни 7»: наполненный водой рояль, 50 экранов и купальские песни

Творцы шоу готовятся удивить зрителей в прямых эфирах

Дуся

Уже в это воскресенье создатели шоу «Голос країни» обещают удивить зрителей инновационными технологиями и сложными постановками.

Творческая группа «1+1 Продакшн», которая работает над производством проекта, рассказала о подготовке к прямым эфирам. В этом сезоне зрители увидят совершенно новую высокотехнологичную сцену, оснащенную более чем пятьюдесятью экранами, создающими 3D-объем. В своих номерах участники раскроются с неожиданных сторон. Например, в номере одного из вокалистов зрители увидят наполненный водой рояль, другой конкурсант удивит невероятными трюками.

Сцена «Голосу країни»

Фото: здесь и далее пресс-служба телеканала «1+1»

«В прямых эфирах мы продолжаем экспериментировать с музыкой и необычными инструментами, дарить зрителям магию и волшебство, – рассказывает музыкальный продюсер Руслан Квинта. – Так, в музыкальных номерах вы услышите купальские песни, звук индийского инструмента ситар, вокал уникального этнохора и игру перкуссиониста на старинных шаманских инструментах». 
Напомню, в воскресенье на сцене «Голосу країни 7» выступят Анна Кукса, Яна Блиндер, Наиле Ибраимова и Ольга Богатыренко из команды Джамалы, Александр Клименко, Катя Чили, Анастасия Малашкевич и Галина Шкода из команды Тины Кароль, Вера Кекелия, Роман Дуда, Марта Адамчук и Егор Шаранков из команды Сергея Бабкина, а также Роман Руссу, Ингрет Костенко, Нини Цнобиладзе и Влад Белик из команды Потапа.


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