«Голос країни 7»: наполненный водой рояль, 50 экранов и купальские песни

Уже в это воскресенье создатели шоу «Голос країни» обещают удивить зрителей инновационными технологиями и сложными постановками.

Творческая группа «1+1 Продакшн», которая работает над производством проекта, рассказала о подготовке к прямым эфирам. В этом сезоне зрители увидят совершенно новую высокотехнологичную сцену, оснащенную более чем пятьюдесятью экранами, создающими 3D-объем. В своих номерах участники раскроются с неожиданных сторон. Например, в номере одного из вокалистов зрители увидят наполненный водой рояль, другой конкурсант удивит невероятными трюками.