«Голос країни 7»: космическое пение Katya Chilly и Стинг в исполнении священника

Друзья, вчера в шоу «Голос країни 7» завершился самый драматичный этап «вокальные баттлы», по итогам которого определились участники команд Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль, получившие возможность продолжить борьбу за победу. И я хочу вам рассказать как это было!

Безусловно, самыми ожидаемыми «баттлами» стали выступления отца Александра Клименко вместе с Евгением Агеевым и Katya Chilly с Нареком Геворгяном из команды Тины Кароль. Для священника Александра Клименко и 2-метрового трогательного исполнителя Евгения Агеева наставница выбрала песню Стинга «Shape Of My Heart», которую участники исполнили очень проникновенно. Зал аплодировал стоя, а тренеры были в восторге от этого выступления.

«Это самый лучший мужской дуэт за сегодня! Отец Александр, я должна Вам сказать. Вы – супер-певец. Я в восторге от Вашего голоса, от Вашего тембра. Евгений, Вы тоже очень красиво спели», - отметила Джамала.

«Евгений, Вы сегодня сделали гигантский шаг вперед, ведь у Вас появилась культура звука, которой раньше не было. Но я хочу открыть сердце и голос отца Александра», - сказала Тина Кароль, пригласив Александра Клименко в «нокауты».