«Голос країни 7»: космическое пение Katya Chilly и Стинг в исполнении священника

Друзья, вчера в шоу «Голос країни 7» завершился самый драматичный этап «вокальные баттлы», по итогам которого определились участники команд Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль, получившие возможность продолжить борьбу за победу. И я хочу вам рассказать как это было!
Безусловно, самыми ожидаемыми «баттлами» стали выступления отца Александра Клименко вместе с Евгением Агеевым и Katya Chilly с Нареком Геворгяном из команды Тины Кароль. Для священника Александра Клименко и 2-метрового трогательного исполнителя Евгения Агеева наставница выбрала песню Стинга «Shape Of My Heart», которую участники исполнили очень проникновенно. Зал аплодировал стоя, а тренеры были в восторге от этого выступления.
«Это самый лучший мужской дуэт за сегодня! Отец Александр, я должна Вам сказать. Вы – супер-певец. Я в восторге от Вашего голоса, от Вашего тембра. Евгений, Вы тоже очень красиво спели», - отметила Джамала.
«Евгений, Вы сегодня сделали гигантский шаг вперед, ведь у Вас появилась культура звука, которой раньше не было. Но я хочу открыть сердце и голос отца Александра», - сказала Тина Кароль, пригласив Александра Клименко в «нокауты».
Katya Chilly и Нарек Геворгян исполнили на сцене «Голосу країни-7» микс песен «Місяць» и «Ov Sirun Sirun» При чем, как всегда босоногая Katya Chilly проникновенно пела на украинском языке, а Нарек заворожил тренеров и зал исполнением на армянском языке. Выступление этого дуэта привело тренеров в восторг.
«Каждый из вас рассказывал свою историю, но это было искусство в чистом виде», - отметила Джамала.
«Катя брала силу откуда-то снизу, а Вы, Нарек, сверху. Такое впечатление, что пела земля и горы», - прокомментировал Потап.
Возможность продолжить участие в проекте Тина Кароль подарила Katya Chilly, отметив, что Нареку, как мужчине, было несложно уступить место девушке. Видео выступления дуэта также вызвало большой резонанс в социальных сетях, где пользователи восхитились искусством владения вокалом обоих участников.
Яркие эмоции у тренеров и зрителей проекта вызвал также номер участников команды Сергея Бабкина Романа Дуды и Богдана Травинского, которые исполнили песню группы «Аукцыон» «Дорога». Парни были настолько хороши и органичны в этом романтичном номере, что тренеры не смогли отдать предпочтение ни одному из участников.
«Это фонтан эмоций! Сергей, я не знаю, как ты будешь выбирать», - обратилась Джамала к Сергею Бабкину.
«Отдать предпочтение никому не могу, потому что вы, ребята, подарили музыкальный кайф и показали, как песня может «задышать» по-новому», - сказал Потап.
Все же, Сергею Бабкину нужно было сделать выбор, и он отдал свое предпочтение Роману Дуде. К счастью, и Богдану Травинскому не пришлось покидать проект, ведь его «украла» Тина Кароль.