ТЕЛЕКРИТИКА

«Голос країни 7»: что происходило за кулисами первого прямого эфира

Дуся

Вчера на канале «1+1» состоялся первый прямой эфир седьмого сезона проекта «Голос країни», по результатам которого в командах Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль осталось по два участника.


Поддержать финалистов и тренеров пришли участники прошлых сезонов Влад Каращук, Анастасия Прудиус и победительница шоу «Голос. Діти 3» Элина Иващенко. А Сергей Бабкин даже пригласил всю свою семью, маму и тещу, которые все это время очень болели за его подопечных.

Но я не стану пересказывать, что происходило на проекте – надеюсь, вы и так все видели, а покажу, что творилось за кулисами.

Такой команде болельщиков можно только позавидовать!

Фото: здесь и далее пресс-служба телеканала «1+1»

Помните, я уже рассказывала, что дети Бабкина – маленькие фанаты Потапа. Вот вам и наглядное доказательство.

Интересно, а папа не ревнует?

Кстати, сам Потап был в прекрасном настроении, просто ми-ми-мишка!

Святозар тоже пришел поддержать свою маму Катю Chilly

Дети – это прекрасно, но перейдем и к самим участникам.

Роман Дуда перед эфиром был замечен  с психологом Мариной Гуменюк

Вера Кекелия решила немного уйти в себя

Маленькая репетиция перед большим концертом

Галина Шкода изрядно потопталась по бедным мальчикам в белых водолазках

Ну не могу я не показать этот шикарный кадр с Нини Цнобиладзе!

Крохотная Катя Chilly и ее персональный космос

Напомню, в следующий прямой эфир прошли Наиле Ибраимова и Анна Кукса из команды Джамалы, Вера Кекелия и Марта Адамчук из команды Сергея Бабкина, Роман Руссу и Ингрет Костенко из команды Потапа, Александр Клименко и Katya Chilly из команды Тины Кароль.


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