«Голос країни 7»: что происходило за кулисами первого прямого эфира

Поддержать финалистов и тренеров пришли участники прошлых сезонов Влад Каращук, Анастасия Прудиус и победительница шоу «Голос. Діти 3» Элина Иващенко. А Сергей Бабкин даже пригласил всю свою семью, маму и тещу, которые все это время очень болели за его подопечных.

Но я не стану пересказывать, что происходило на проекте – надеюсь, вы и так все видели, а покажу, что творилось за кулисами.