«Голос країни 7»: что происходило за кулисами первого прямого эфира

Вчера на канале «1+1» состоялся первый прямой эфир седьмого сезона проекта «Голос країни», по результатам которого в командах Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль осталось по два участника.
Поддержать финалистов и тренеров пришли участники прошлых сезонов Влад Каращук, Анастасия Прудиус и победительница шоу «Голос. Діти 3» Элина Иващенко. А Сергей Бабкин даже пригласил всю свою семью, маму и тещу, которые все это время очень болели за его подопечных.
Но я не стану пересказывать, что происходило на проекте – надеюсь, вы и так все видели, а покажу, что творилось за кулисами.
Помните, я уже рассказывала, что дети Бабкина – маленькие фанаты Потапа. Вот вам и наглядное доказательство.
Дети – это прекрасно, но перейдем и к самим участникам.
Напомню, в следующий прямой эфир прошли Наиле Ибраимова и Анна Кукса из команды Джамалы, Вера Кекелия и Марта Адамчук из команды Сергея Бабкина, Роман Руссу и Ингрет Костенко из команды Потапа, Александр Клименко и Katya Chilly из команды Тины Кароль.
Статьи по теме
- «Голос країни 7»: наполненный водой рояль, 50 экранов и купальские песни
- Вера Кекелия из шоу «Голос країни» рассказала, почему ушла из группы «Армия»
- Священник из шоу «Голос країни» в четвертый раз стал отцом
- Подопечные Монатика в шоу «Голос. Діти» устроили сюрприз тренеру
- «Голос країни 7»: слезы Кати Чили и хит Джорджа Майкла в оперном исполнении
- Загадочная участница шоу «Голос країни 7» открыла свое лицо