«Голос країни 7»: благородство Аллы Кудлай, слезы Джамалы и пламенные речи Потапа

Друзья, в это воскресенье на вокальном шоу «Голос країни»начался новый этап – вокальные батлы. Тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль из участников своих команд сформировали дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из вокального боя и продолжить участие в проекте сможет только один конкурсант. Напомню, что в нынешнем году на этом этапе соревнования ввели новые правила.
Первый вокальный батл в команде Джамалы оказался для тренера самым сложным и эмоциональным. На сцену вышли «космическая» Яна Блиндер и экс-администратор «Голосу країни» Александра Погуляй.
Тренер оставила в проекте Яну Блиндер, а после того как Александру Погуляй никто из тренеров «не украл», не смогла сдержать слез, настолько жаль ей было расставаться с участницей.
«Это только первая пара, все еще впереди!» – успокаивал расплакавшуюся Джамалу Сергей Бабкин.
«Не расстраивайтесь! – сказал Потап. – Самое главное – они были услышаны. Это очень сложно, мы вас с Тиной понимаем».
Ярким и красочным оказалось выступление народной артистки Украины Аллы Кудлай и одесситки Ольги Богатыренко, которые талантливо исполнили песню Джамалы «Чому квіти мають очі». Сражаться за победу в батле 24-летней Ольге было невероятно трудно, но еще сложнее оказалось Джамале принять решение: кому суждено остаться в проекте. Однако Алла Кудлай своим смелым и благородным поступком остановила муки выбора.
«Я очень благодарна вам, друзья! – заявила Алла. – Но я продолжать больше не буду. Я даю шанс Оле, очень талантливой девочке из Одессы, продолжить участие в проекте». На прощание Кудлай прочла трогательное стихотворение о своей любви к песне.
Невероятно напряженным оказался вокальный бой одессита Романа Руссу и виолончелистки Полины Кермеш, исполнивших песню группы Moroon 5 «Sugar». Потап выбрал Романа Руссу. Конечно же, девушка расстроилась и даже засомневалась, стоит ли ей дальше заниматься вокалом, на что Потап произнес пламенную речь в поддержку талантливой вокалистки.
«Я считаю, что наша задача здесь – не поломать человеку судьбу и не заставить его отвернуться от музыки, – сказал тренер. – Наоборот, твое выступление показывает, что ты можешь выступать и без виолончели. Я не могу ни так, ни так. Но я здесь сижу и умничаю на месте суперзвезд. А знаешь, почему? Потому что я очень хотел. Пожалуйста, занимайся дальше музыкой. И сегодня мы будем петь с тобой в караоке».
Выступление участниц Потапа – загадочной девушки в вуали и феминистки Салтанат Ашировой, исполнивших песню «Навернопотомучто», запомнилось тем, что поддержать их пришли популярные солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив. Звезды вышли на сцену и еще раз спели отрывок этой композиции вместе с конкурсантками.
«Я не могла себе представить, что эта песня может звучать именно так, – удивилась Надя Дорофеева. – Это невероятно!»
Победительницей батла Потап выбрал девушку в вуали, но Джамала тут же воспользовалась возможностью и «украла» Салтанат, несмотря на то что на слепых прослушиваниях раскритиковала ее выступление.
«В этом батле для меня была абсолютная победа Салтанат, это было прекрасно!» – восхитилась Джамала.
Фото: пресс-служба телеканала «1+1»