«Голос країни 7»: благородство Аллы Кудлай, слезы Джамалы и пламенные речи Потапа

Друзья, в это воскресенье на вокальном шоу «Голос країни»начался новый этап – вокальные батлы. Тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль из участников своих команд сформировали дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из вокального боя и продолжить участие в проекте сможет только один конкурсант. Напомню, что в нынешнем году на этом этапе соревнования ввели новые правила.

Первый вокальный батл в команде Джамалы оказался для тренера самым сложным и эмоциональным. На сцену вышли «космическая» Яна Блиндер и экс-администратор «Голосу країни» Александра Погуляй.

Тренер оставила в проекте Яну Блиндер, а после того как Александру Погуляй никто из тренеров «не украл», не смогла сдержать слез, настолько жаль ей было расставаться с участницей.

«Это только первая пара, все еще впереди!» – успокаивал расплакавшуюся Джамалу Сергей Бабкин.

«Не расстраивайтесь! – сказал Потап. – Самое главное – они были услышаны. Это очень сложно, мы вас с Тиной понимаем».