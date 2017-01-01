«Голос країни 7»: победителем стал священник Александр Клименко

Друзья, вчера состоялся грандиозный финал седьмого сезона «Голосу країни». В этом году за победу в главном вокальном шоу страны боролись Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль.

Победителем седьмого сезона «Голосу країни» стал 33-летний священник и многодетный отец Александр Клименко с композицией «Чорнобривці». Зрители в прямом эфире определили победителя путем телефонного и смс-голосования.