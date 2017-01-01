ТЕЛЕКРИТИКА

«Голос країни 7»: победителем стал священник Александр Клименко

Дуся

Друзья, вчера состоялся грандиозный финал седьмого сезона «Голосу країни». В этом году за победу в главном вокальном шоу страны боролись Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль.

Победителем седьмого сезона «Голосу країни» стал 33-летний священник и многодетный отец Александр Клименко с композицией «Чорнобривці». Зрители в прямом эфире определили победителя путем телефонного и смс-голосования.

Отец Александр завоевал гордое звание «голос страны» и квартиру в Киеве. Вторую часть приза – новую песню, трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ» и клип  – он отдал суперфиналистке из команды Потапа Ингрет Костенко.

«Я благодарю Бога, что в течение этих шести месяцев у меня была возможность работать с талантами, видеть лица молодых людей, которые поддерживали ежедневно друг друга и были единым целым в своем порыве донести что-то зрителям с этой сцены и поделиться частичкой себя, – сказал Александр Клименко. – Я хотел бы, чтобы все зрители имели возможность еще три месяца наслаждаться творчеством Ингрет, ее новым клипом и песней на радио».



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