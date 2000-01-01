«Голос. Дети»: трагикомедия в двух актах

Действующие лица:

Холодная Катя Осадчая Комета Могилевская Сяйво Монатика Время и Стекло Закадровый Оракул Дети Восторженная публика Зритель у телевизора

Прелюдия

Туманные джунгли. Разновозрастные красивые дети поют красивую поп-песню о вечности и скоротечности времени. Атмосфера завораживает – и Зритель невольно ахает от восторга, не обращая внимания на то, что Закадровый Оракул почему-то говорит о космических путешествиях, орбитах, небесных телах и «пятом элементе».

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В студию вбегают Время и Стекло, Сяйво Монатика и Комета Могилевская. Закадровый Оракул сообщает, что Время и Стекло – это на самом деле два разных человека, мужчина и женщина, которые впервые в истории проекта займут одно кресло на двоих. Время и Стекло стелют перед Кометой Могилевской куртку в знак уважения ее космическому хвосту предыдущих заслуг, по которой она, смеясь, проходит на шпильках к своему месту.

Комета Могилевская: Взгляните все, Монатик – Гарри Поттер.

Сяйво Монатика: Я знаю, что сезон волшебным будет. Детей волшебных я ищу с магическим вокалом!

Комета Могилевская: Ты хоть и Гарри Поттер, но дети все – мои.

Зритель у экрана понимает, кому досталась роль злой ведьмы, и потирает руки в предвкушении бойни. Катя Осадчая выходит к детям и выбирает первую жертву – Сашу Гука.

Саша Гук: Хочу стать рок-звездой и собирать по миру Стадионы. Позвольте показать, как я могу Спеть песню группы Queen (которая Уже всем надоела за 20 лет, но все же).

Начинает петь: Шоу маст гоу он!

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Зритель у телевизора идет на кухню за чаем и ностальгией. В это время Время и Стекло мотают головой, пытаясь попасть в такт. Когда Саша Гук заканчивает петь, все судьи нажимают кнопки и поворачиваются к нему.

Комета Могилевская: О, это песня победителя. Раз ты такую выбрал – значит, у тебя характер есть. Ты кто такой?

Саша Гук: Я Саша Гук.

Комета Могилевская: Кто песню выбирал?

Саша Гук: Я сам.

Сяйво Монатика: Недавно переслушивал Все их альбомы! Класс! Но ты скажи мне, как твои ровесники Относятся к тому, что ты – фанат Квинов?

Саша Гук: Все плохо, ведь они – любители попсы, А я вот – рокер.

Время и Стекло: Они тебе завидовать начнут. Терпи! Чуть-чуть осталось! Скоро устыдятся! Ты суперкласс! Аплодисменты Саше!

Зал послушно аплодирует.

Комета Могилевская: Зачем сюда пришел? Давай решай, к кому пойдешь.

Саша Гук молчит, ведь среди судей нет ни одного рокера. Начинаются ожесточенные торги за душу ребенка.

Саша Гук: Я выбираю Время и Стекло.

Восторженные визги и радостные танцы Времени и Стекла. Саша Гук уходит за кулисы. Комета Могилевская явно недовольна, но говорит, что довольна. Катя Осадчая выбирает следующую жертву – Веронику Коваленко, которая произносит слово «кастинг» как «казнь».

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Юрий Горбунов (хитро улыбается и дает девочке ложную надежду на выживание): Иди! Борись! И помни, что рано или поздно Здесь кто-то повернется и к тебе Лицом.

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Вероника Коваленко (поет): Между нами тает ле-е-ед Пусть теперь нас никто не найде-е-т Мы промокнем под дожде-е-м…

Зал аплодирует стоя. Сяйво Монатика и Время и Стекло встают и танцуют, вскоре все судьи нажимают на красные кнопки.

Время и Стекло: Потрясающе! Класс! Господь не даст соврать. А ну-ка, зал, аплодисментов дайте!

Зал снова послушно аплодирует.

Сяйво Монатика: Впервые ли у вас сей кастинг, дитя?

Вероника Коваленко: Нет-нет, ведь я хожу на каждый. Почти что прописалась я на вашем шоу.

Время и Стекло: Класс! Супер! Молодец! Так вкусно! Обалдеть! Как модно! Почти как я! Давайте нам двоим аплодисментов!

Зрители нехотя аплодируют.

Комета Могилевская: Взгляни в глубины сердца своего – оно покажет, Что мы похожи, ведь и у меня прописка тоже, Только не тут, а в «Танцах». Иди скорей ко мне. Мой путь (и в перспективе твой) – дорога победителя.

Сяйво Монатика: Давайте вы ко мне, ведь у меня мурашки.

Вероника Коваленко: Сяйво Монатика.

Сяйво Монатика: Я сяю еще ярче!

Холодная Катя Осадчая отправляет на поле битвы девятилетнюю Данику.

Даника: Дудка, дудка! Дуй, дуй! Грай, грай! Дуд… дуд…

Девочка заметно волнуется и запинается, но Комету Могилевскую это не останавливает, ведь она пока что единственная из судей без команды, и она нажимает на кнопку. Сяйво Монатика, словно назло Комете Могилевской, делает то же самое.

Сяйво Монатика: Ви звідки сяюча така?

Даника: Я з Вінниці.

Сяйво Монатика: Я так і знав. Я вас шукав.

Время и Стекло: Це круто, кльово! Аплодисменты зала ей!

Зал устало аплодирует.

Комета Могилевская: Ты так уверена в себе, хоть ты и запиналась. Ты – точно победитель.

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Даника: Я люблю Сяйво Монатика, але Кометі Могілевській на хвіст впаду.

Комета Могилевская: Ну наконец-то победитель. А ты, Сяйво Монатика, сиди Себе тихонько.

Сяйво Монатика: Ну перед вами сложно устоять.

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Время и Стекло: Комета, вы просто класс! Вы – супер! Суперстиль! Эй, зал, давай Аплодисментов Могилевской!

Зал недовольно аплодирует отбитыми руками. Холодная Катя Осадчая пронзительным взглядом обводит ожидающих своей очереди детишек в поисках ангела, которому предстоит выйти на сцену и отстоять свой вокальный талант.

Интермеццо

«Голос. Дети» – безусловно, один из самых ярких проектов украинского телевидения. Две успешных составляющих – талантливые дети и музыка. Ребенок – святое и непорочное существо, олицетворение чистоты мира. Талантливый же ребенок является объектом восхищения и надеждой на светлое будущее. Музыка – одно из самых древних, распространенных и эмоционально сильных искусств, а мировая музыкальная индустрия каждый день производит необъятное количество контента на любой вкус и цвет.Совокупность этих двух факторов – детей и музыки с несколькими популярными звездами шоу-бизнеса – беспроигрышный вариант.

Работа техников, декораторов и операторов, которые занимаются визуализацией и эстетизацией шоу, здесь отходит на второй план, поскольку инстинкты и эмоции всегда находятся на плане первом. В остальном же визуальная составляющая шоу не изменилась – это все та же грамотная работа со светом, кадром (которая вылавливает мельчайшие эмоции судей и участников), звук, перебивки (истории и короткие интервью детей между выступлениями), короткие диалоги судей в перерывах и легкие подколки друг друга по поводу и без. Динамика шоу выросла: первый эпизод слепых прослушиваний держит в напряжении, поскольку чувствуется нешуточная борьба за маленьких звезд. Во многом это заслуга матриарха украинской эстрады Натальи Могилевской, отыгрывающей роль опытной и колкой примадонны, которая подтрунивает над своими молодыми коллегами – Позитивом, Надей Дорофеевой и Монатиком.

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Конец интермеццо

На сцену выходит 11-летний Иван Стариков из Пермского края. Он хотел спеть песню Тины Кароль Тине Кароль, однако, приехав, узнал, что ее нет в жюри. За сценой разыгрывается настоящая детская драма.

Иван Стариков: Я впервые так влюбле-е-ен… Небесами исцеле-е-ен… Ты взлетаешь высоко И не слышишь никого.

Никто из судей не нажимает на кнопку. Детская драма разыгрывается на сцене, когда выясняется, что мальчика не брали три года подряд на российский аналог этой программы.

Комета Могилевская: Не плачь, а то я тоже буду. Вот если бы я знала, Что из Перми ты ехал две тыщи километров, то На кнопку точно бы нажала. Но не грусти, малыш, И приезжай еще.

Зритель считает, сколько это часов езды, и мысленно желает мальчику пойти на курсы программирования и не заниматься ерундой.

Родители мальчика: Ничего, мы тебя сводим в аквапарк.

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Сяйво Монатика: Тебе поклон, что ты стремишься К своей мечте. Ведь это – по-мужски. Ты точно будешь петь, но чуть попозже. Ведь нужно всей душой хотеть – и вы хотите. Не плачь, жизнь продолжается И в Пермском крае.

Время и Стекло: Сегодня ты, однако, победил, ведь ты стоишь На лучшем шоу сей страны и на тебя Взгляд миллионов обращен! Ты – молодец! Аплодисменты молодцу!

Зал озлобленно аплодирует. Мальчик плачет, и неудивительно: три года не проходить отбор в России, проехать 2000 километров к Тине Кароль, которой не оказалось в жюри, и не пройти отбор в Украине. Ну хоть аквапарк.

Комета Могилевская: Я – собака! Я не повернулась. Я предала себя, ведь Ваня С первой ноты сердце покорил.

Зритель, поперхнувшись чаем, спрашивает у телевизора: чего же Могилевская тогда тащила кота за хвост? Ответа нет.

Время и Стекло: Да, ты права. Аплодисменты снова Комете.

Зал молча аплодирует. В воздухе висит ненависть к хлопкам. Холодная Катя Осадчая отправляет на вылазку Диму Чакуна, который приехал из Калиновки доказать, что в селе тоже таланты ничего так.

Дима Чакун (зажигательно танцуя): Ван вей тикет, Ван вей тикет, Ван вей тикет, Ван вей тикет...

Зрители за 40 оживляются, начинают танцевать и хлопать в ладоши. Зрители перед телевизором пускают слезу, вспоминая свою первую дискотеку. Время и Стекло сидит с непонимающим взглядом. Никто не нажал на кнопку.

Комета Могилевская: Ти шо робив там? Зал весь танцював. Ти шо, їм квіти Дарував? А ну, покаж!

Комета Могилевская выбегает на сцену и танцует с Димой под ту же песню и протяжный вой Сяйва Монатика. Вскоре все судьи выходят на сцену и делают странные телодвижения.

Комета Могилевская: Ну ты артист! Ну почему Я снова не нажала! Теперь вина меня изгложет. Не смогу уснуть.

Сяйво Монатика: Пасиба, бро. Народна зірка!

Время и Стекло: Аплодисменты Могилевской!

Зал злобно хлопает.

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Финал. Последний участник. На сцену выходит уже готовая десятилетняя поп-звезда по имени Данелия – со взрослой прической и пониманием своей стоимости как творческой единицы на лице. Непонятно, почему она шепчет «Боженька, помоги», хотя с учетом того, как она выглядит и как берет первые ноты, он ей уже помог более чем достаточно. Сяйво Монатика нажимает на кнопку на пятой секунде выступления, все остальные тренеры – на шестой.

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Сяйво Монатика: Я знал, я знал!

Время и Стекло сидит с вытаращенными от шока глазами.

Комета Могилевская: А это лучшее, что мы сегодня повидали. Не видела прекрасней я за все сезоны шоу. Ты – прирожденный победитель. Такого Не повторит никто. И никогда. Феномен. Ты, кстати, кто вообще? И как тебя зовут? А сколько тебе лет? А есть еще что спеть? Давай на бис.

Данелия поет песню Христини Соловій. У Времени и Стекла отваливается челюсть.

Время и Стекло: Это феноменально, ты уникальна и невероятна! Ты – наше будущее, ты супермегастар!

Время и Стекло настолько в шоке, что забывает попросить аплодисментов для девочки – вместо них это делает Сяйво Монатика. Воодушевленный зал хлопает, как никому до этого.

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Сяйво Монатика: Брильянт, ко мне идите! Нас впереди Ждет столько таинств и экспериментов, Что вы с ума сойдете!

Комета Могилевская: Ты Богом поцелована! Тебя нельзя учить! Готовая звезда! Быстрее выбирай!

Данелия: Я в обморок сейчас свалюсь. Но выбираю Сяйво Монатика.

Сяйво Монатика едва сам не падает в обморок от переизбытка чувств. Время и Стекло чуть не плачут.

Время и Стекло: Дядя, я в шоке.

Закадровый Оракул: Через неделю ровно Случится нечто, Что потрясет основы мирозданья. Я знаю все, но выскажусь туманно, А то никто смотреть не будет выпуск.

Занавес опускается.

В первом эпизоде возник архетипический сюжет о противостоянии Учителя и Ученика – Монатика и Натальи Могилевской. Он относится к ней с уважением, но считает ее некой архаикой, которая вряд ли сможет дать миру что-то новое. Она же глядит на него как наставница на выскочку, зная, что классика не изживет себя никогда, а современные выскочки-экспериментаторы легко теряют свою актуальность и так же легко заменимы. Финальное выступление первого эпизода проявило разные подходы к музыке и творчеству, а также колоссальную ментальную дистанцию между обоими судьями. Сдержанный и вежливый Монатик, который ко всем детям обращается на «вы» и чуть ли не кланяется им, представляя себя как полноценного партнера, и игривая, дерзкая доминанта Могилевская с классическим подходом завуча – за таким творческим конфликтом поколений интересно наблюдать. Что же касается Позитива и Нади Дорофеевой, это само по себе уникальное явление, где формат двойного кресла нивелируется фигурой Позитива, который находится под каблуком у своей партнерши, во всем с ней соглашаясь и практически никак не высказываясь. Выразительные персонажи, захватывающий конфликт, интрига и нескучные истории делают шоу «Голос. Дети» значимым ТВ-событием. Особенно на фоне аналогичных шоу, где рейтинги завоевываются исключительно скандалам и выходками разного рода фриков, которым необходимо хоть как-то зафиксировать свое место в мире.