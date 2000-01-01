«Голос. Дети»: трагикомедия в двух актах

Действующие лица:
Холодная Катя Осадчая
Комета Могилевская
Сяйво Монатика
Время и Стекло
Закадровый Оракул
Дети
Восторженная публика
Зритель у телевизора
Прелюдия
Комета Могилевская:
Взгляните все, Монатик – Гарри Поттер.
Сяйво Монатика:
Я знаю, что сезон волшебным будет.
Детей волшебных я ищу с магическим вокалом!
Комета Могилевская:
Ты хоть и Гарри Поттер, но дети все – мои.
Саша Гук:
Хочу стать рок-звездой и собирать по миру
Стадионы. Позвольте показать, как я могу
Спеть песню группы Queen (которая
Уже всем надоела за 20 лет, но все же).
Начинает петь:
Шоу маст гоу он!
Комета Могилевская:
О, это песня победителя. Раз ты такую выбрал – значит,
у тебя характер есть. Ты кто такой?
Саша Гук:
Я Саша Гук.
Комета Могилевская:
Кто песню выбирал?
Саша Гук:
Я сам.
Сяйво Монатика:
Недавно переслушивал
Все их альбомы! Класс!
Но ты скажи мне, как твои ровесники
Относятся к тому, что ты – фанат Квинов?
Все плохо, ведь они – любители попсы,
А я вот – рокер.
Время и Стекло:
Они тебе завидовать начнут. Терпи!
Чуть-чуть осталось! Скоро устыдятся! Ты суперкласс!
Аплодисменты Саше!
Комета Могилевская:
Зачем сюда пришел? Давай решай, к кому пойдешь.
Я выбираю Время и Стекло.
Юрий Горбунов (хитро улыбается и дает девочке ложную надежду на выживание):
Иди! Борись! И помни, что рано или поздно
Здесь кто-то повернется и к тебе
Лицом.
Вероника Коваленко (поет):
Между нами тает ле-е-ед
Пусть теперь нас никто не найде-е-т
Мы промокнем под дожде-е-м…
Время и Стекло:
Потрясающе! Класс! Господь не даст соврать.
А ну-ка, зал, аплодисментов дайте!
Сяйво Монатика:
Впервые ли у вас сей кастинг,
дитя?
Вероника Коваленко:
Нет-нет, ведь я хожу на каждый.
Почти что прописалась я на вашем шоу.
Время и Стекло:
Класс! Супер! Молодец! Так вкусно!
Обалдеть! Как модно! Почти как я!
Давайте нам двоим аплодисментов!
Комета Могилевская:
Взгляни в глубины сердца своего – оно покажет,
Что мы похожи, ведь и у меня прописка тоже,
Только не тут, а в «Танцах». Иди скорей ко мне.
Мой путь (и в перспективе твой) – дорога победителя.
Сяйво Монатика:
Давайте вы ко мне, ведь у меня мурашки.
Вероника Коваленко:
Сяйво Монатика.
Сяйво Монатика:
Я сяю еще ярче!
Даника:
Дудка, дудка! Дуй, дуй!
Грай, грай! Дуд… дуд…
Сяйво Монатика:
Ви звідки сяюча така?
Даника:
Я з Вінниці.
Сяйво Монатика:
Я так і знав. Я вас шукав.
Время и Стекло:
Це круто, кльово! Аплодисменты зала ей!
Комета Могилевская:
Ты так уверена в себе, хоть ты и запиналась.
Ты – точно победитель.
Даника:
Я люблю Сяйво Монатика, але
Кометі Могілевській на хвіст впаду.
Комета Могилевская:
Ну наконец-то победитель. А ты, Сяйво Монатика, сиди
Себе тихонько.
Сяйво Монатика:
Ну перед вами сложно устоять.
Время и Стекло:
Комета, вы просто класс!
Вы – супер! Суперстиль! Эй, зал, давай
Аплодисментов Могилевской!
Интермеццо
«Голос. Дети» – безусловно, один из самых ярких проектов украинского телевидения. Две успешных составляющих – талантливые дети и музыка.
Ребенок – святое и непорочное существо, олицетворение чистоты мира. Талантливый же ребенок является объектом восхищения и надеждой на светлое будущее.
Музыка – одно из самых древних, распространенных и эмоционально сильных искусств, а мировая музыкальная индустрия каждый день производит необъятное количество контента на любой вкус и цвет.Совокупность этих двух факторов – детей и музыки с несколькими популярными звездами шоу-бизнеса – беспроигрышный вариант.
Работа техников, декораторов и операторов, которые занимаются визуализацией и эстетизацией шоу, здесь отходит на второй план, поскольку инстинкты и эмоции всегда находятся на плане первом.
В остальном же визуальная составляющая шоу не изменилась – это все та же грамотная работа со светом, кадром (которая вылавливает мельчайшие эмоции судей и участников), звук, перебивки (истории и короткие интервью детей между выступлениями), короткие диалоги судей в перерывах и легкие подколки друг друга по поводу и без.
Динамика шоу выросла: первый эпизод слепых прослушиваний держит в напряжении, поскольку чувствуется нешуточная борьба за маленьких звезд. Во многом это заслуга матриарха украинской эстрады Натальи Могилевской, отыгрывающей роль опытной и колкой примадонны, которая подтрунивает над своими молодыми коллегами – Позитивом, Надей Дорофеевой и Монатиком.
Конец интермеццо
Иван Стариков:
Я впервые так влюбле-е-ен…
Небесами исцеле-е-ен…
Ты взлетаешь высоко
И не слышишь никого.
Комета Могилевская:
Не плачь, а то я тоже буду. Вот если бы я знала,
Что из Перми ты ехал две тыщи километров, то
На кнопку точно бы нажала. Но не грусти, малыш,
И приезжай еще.
Родители мальчика:
Ничего, мы тебя сводим в аквапарк.
Сяйво Монатика:
Тебе поклон, что ты стремишься
К своей мечте. Ведь это – по-мужски.
Ты точно будешь петь, но чуть попозже.
Ведь нужно всей душой хотеть – и вы хотите.
Не плачь, жизнь продолжается
И в Пермском крае.
Время и Стекло:
Сегодня ты, однако, победил, ведь ты стоишь
На лучшем шоу сей страны и на тебя
Взгляд миллионов обращен!
Ты – молодец! Аплодисменты молодцу!
Комета Могилевская:
Я – собака! Я не повернулась. Я предала себя, ведь Ваня
С первой ноты сердце покорил.
Время и Стекло:
Да, ты права. Аплодисменты снова
Комете.
Дима Чакун (зажигательно танцуя):
Ван вей тикет,
Ван вей тикет,
Ван вей тикет,
Ван вей тикет...
Комета Могилевская:
Ти шо робив там? Зал весь танцював. Ты шо, їм квіти
Дарував? А ну, покаж!
Комета Могилевская:
Ну ты артист! Ну почему
Я снова не нажала!
Теперь вина меня изгложет.
Не смогу уснуть.
Сяйво Монатика:
Пасиба, бро. Народна зірка!
Время и Стекло:
Аплодисменты Могилевской!
Сяйво Монатика:
Я знал, я знал!
Комета Могилевская:
А это лучшее, что мы сегодня повидали.
Не видела прекрасней я за все сезоны шоу.
Ты – прирожденный победитель. Такого
Не повторит никто. И никогда. Феномен.
Ты, кстати, кто вообще? И как тебя зовут?
А сколько тебе лет? А есть еще что спеть?
Давай на бис.
Время и Стекло:
Это феноменально, ты уникальна и невероятна!
Ты – наше будущее, ты супермегастар!
Сяйво Монатика:
Брильянт, ко мне идите! Нас впереди
Ждет столько таинств и экспериментов,
Что вы с ума сойдете!
Комета Могилевская:
Ты Богом поцелована! Тебя нельзя учить!
Готовая звезда! Быстрее выбирай!
Данелия:
Я в обморок сейчас свалюсь. Но выбираю
Сяйво Монатика.
Время и Стекло:
Дядя, я в шоке.
Закадровый Оракул:
Через неделю ровно
Случится нечто,
Что потрясет основы мирозданья.
Я знаю все, но выскажусь туманно,
А то никто смотреть не будет выпуск.
В первом эпизоде возник архетипический сюжет о противостоянии Учителя и Ученика – Монатика и Натальи Могилевской. Он относится к ней с уважением, но считает ее некой архаикой, которая вряд ли сможет дать миру что-то новое. Она же глядит на него как наставница на выскочку, зная, что классика не изживет себя никогда, а современные выскочки-экспериментаторы легко теряют свою актуальность и так же легко заменимы.
Финальное выступление первого эпизода проявило разные подходы к музыке и творчеству, а также колоссальную ментальную дистанцию между обоими судьями. Сдержанный и вежливый Монатик, который ко всем детям обращается на «вы» и чуть ли не кланяется им, представляя себя как полноценного партнера, и игривая, дерзкая доминанта Могилевская с классическим подходом завуча – за таким творческим конфликтом поколений интересно наблюдать.
Что же касается Позитива и Нади Дорофеевой, это само по себе уникальное явление, где формат двойного кресла нивелируется фигурой Позитива, который находится под каблуком у своей партнерши, во всем с ней соглашаясь и практически никак не высказываясь.
Выразительные персонажи, захватывающий конфликт, интрига и нескучные истории делают шоу «Голос. Дети» значимым ТВ-событием. Особенно на фоне аналогичных шоу, где рейтинги завоевываются исключительно скандалам и выходками разного рода фриков, которым необходимо хоть как-то зафиксировать свое место в мире.