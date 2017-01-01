ТЕЛЕКРИТИКА

Голливудский актер старой школы наехал на супергеройские блокбастеры

Дуся

Итан Хоук присоединился к немногочисленной группе голливудских актеров и режиссеров-староверов, которые позволяют себе ругать фильмы о супергероях.


Актер, например, считает, что фильмы этого жанра слишком переоценивают. В интервью The Film Stage Итан Хоук заявил: на его взгляд, адаптации комиксов не следует сравнивать с другими картинами, а супергеройское кино стоит особняком. Хоук даже проехался по фильму «Логан», который получил восторженные отзывы критиков и номинацию на «Оскар».

«Вот какая у нас проблема: нам говорят, что «Логан» – это отличный фильм, – рассказывает Итан. – Ну да, это отличная супергеройская лента. Там по-прежнему герои в спандексе с металлическими когтями, вылезающими из рук. Это не Брессон. Это не Бергман. А хвалят так, как будто это что-то похожее».

«Логан» – последний фильм Хью Джекмана в образе Росомахи. В 2017 году он вошел в историю, получив номинацию на самую престижную кинопремию в категории «Лучший оригинальный сценарий». На Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет более 93 процентов.

«Да, я пошел посмотреть «Логана», потому что все говорили: «Ооо, это отличный фильм!» – рассказывает Хоук. – А я им: «Серьезно? Нет, это просто хороший супергеройский фильм». Есть разница. Но корпорации эту разницу не видят. Корпорации хотят убедить зрителей, что это отличная картина, потому что хотят на ней заработать».

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